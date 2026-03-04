Noboa sobre asesinato funcionario hospital: "Se negó a firmar contratos para mafias"

El presidente de la República señaló que dichos contratos estaban relacionados con supuestos servicios de limpieza

El presidente Daniel Noboa se pronunció en X sobre el asesinato de funcionario de salud.

El presidente Daniel Noboa denunció un intento de mafias por tomarse el sistema de salud. La mañana de este 4 de marzo de 2026, el mandatario expresó su solidaridad con la familia de Carlos Maruri Torres, responsable de servicios generales del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, quien fue asesinado.

(NO TE PIERDAS: Asesinan a un hombre en el exterior del hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil)

El mensaje del jefe de Estado señaló lo siguiente: “Mi solidaridad con la familia de Carlos Maruri Torres, responsable de servicios generales del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, víctima de los cobardes que intentan someter al sistema de salud a los intereses del crimen organizado”.

¿Qué pasó con el funcionario de salud?

El presidente Daniel Noboa explicó que Maruri se negó a firmar contrataciones para mafias que operarían detrás de supuestos servicios de limpieza. El funcionario del hospital a cargo del IESS fue asesinado en un ataque armado ocurrido en el sur de Guayaquil.

Asesinan a jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil Leer más

El crimen se registró alrededor de las 08:25 de ayer, en la cooperativa Justicia y Libertad, cuando el funcionario se alistaba para salir hacia su trabajo. Según información preliminar, Maruri, de 45 años, se encontraba dentro de su vehículo.

Varios sujetos armados descendieron de otro automotor y dispararon directamente contra el conductor. Tras el ataque, los implicados huyeron del lugar.

El presidente Daniel Noboa señaló: “Así es como el crimen organizado intenta infiltrarse en el sistema de salud: capturando contratos, presionando autoridades y usando la violencia cuando no logran imponerse”.

Guayas en estado de excepción

Actualmente, la provincia del Guayas permanece en estado de excepción. El Gobierno Nacional renovó por 30 días la declaratoria en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Para ello, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 311, con fecha 28 de febrero de 2026.

Mi solidaridad con la familia de Carlos Maruri Torres, responsable de servicios generales del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, víctima de los cobardes que intentan someter al sistema de salud a los intereses del crimen organizado.



Se negó a firmar contrataciones para mafias que… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 4, 2026

Desde el 15 de marzo de 2026 se prevé la aplicación de un toque de queda en esta provincia como parte de las nuevas medidas adoptadas por el Ejecutivo para contrarrestar la violencia. Hasta las 08:30 de este 4 de marzo de 2026 no existía un decreto específico que oficializara esa disposición.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!