Asesinan a un hombre en el exterior del hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil

La víctima se encontraba estacionada en el exterior de la casa de salud, ubicada en el sur de la ciudad

Agentes policiales recaban indicios tras el asesinato en los exteriores del hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil, este lunes 5 de enero.

A las 11:40 de este lunes 5 de enero se registró un hecho violento en los exteriores del hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil. Un hombre fue asesinado a tiros mientras se encontraba dentro de un vehículo junto a un menor de edad.

Según versiones de testigos, la víctima fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes dispararon contra el automotor.

En un intento por escapar, el hombre descendió del vehículo, pero fue perseguido por los atacantes, quienes lo alcanzaron y le dispararon nuevamente hasta causarle la muerte en plena vía pública. El cuerpo quedó tendido sobre la vereda en las inmediaciones del hospital.

“Se asustaron todos por este accionar. Una señora había ingresado al hospital, al parecer a una consulta, y el hombre se quedó con un niño, que podría ser su hijo”, relató un testigo visiblemente conmocionado.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la acera, junto al hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil, este lunes 5 de enero. Christian Vinueza

Asesinato afuera del hospital Teodoro Maldonado Carbo generó alarma

El vehículo en el que se movilizaba la víctima presentaba varios impactos de proyectil en el vidrio del conductor.

Al sitio acudieron agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) para realizar el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes.

El ataque generó alarma entre pacientes, familiares y personal que ingresaban o salían del hospital. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para la respectiva autopsia.

