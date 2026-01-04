Adulto mayor resulta herido tras accidente en Puerto Santa Ana, en Guayaquil

El adulto mayor fue hallado herido en la calzada de Puerto Santa Ana y recibió atención inmediata de paramédicos

La imagen de un adulto mayor herido en plena vía pública sorprendió a los agentes de la Estación de Acción Segura (EAS) del Puerto Santa Ana, la tarde del sábado 3 de enero de 2025, en Guayaquil.

Los uniformados realizaban un patrullaje preventivo por el sector cuando fueron alertados sobre un accidente que involucraba a un adulto mayor. De inmediato se dirigieron al punto y coordinaron el arribo de paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria.

A través de su cuenta oficial, Segura EP informó que el personal médico realizó la estabilización del paciente en el lugar hasta la llegada de una ambulancia, que posteriormente lo trasladó a una casa de salud para una evaluación más profunda.

Según una fuente de la entidad municipal, el hombre fue encontrado tendido sobre la calzada con varias heridas visibles. Tras un seguimiento con las cámaras de videovigilancia, se determinó que el adulto mayor se desplazaba en una bicicleta y que, al parecer, sufrió una falla mecánica, lo que provocó que perdiera el control y se accidentara.

Las autoridades no precisaron el estado actual de salud del afectado, pero indicaron que la rápida reacción de los agentes y paramédicos fue clave para evitar complicaciones mayores.

Cuatro presuntos implicados en robos fueron aprehendidos en La Bahía

Ese mismo día, la entidad también precisó que agentes, durante un patrullaje preventivo, aprehendieron a cuatro sujetos presuntamente involucrados en la sustracción de pertenencias en el sector de La Bahía, en el centro de la ciudad. Los sospechosos fueron entregados a la Policía Nacional, acotó la institución.

Este hecho ocurre en una zona donde muchos residentes y ciudadanos en general han denunciado una ola delictiva, por lo que esperan un incremento de patrullajes y acciones de control.

El incidente se reportó la tarde del sábado 3 de enero. Cortesía

