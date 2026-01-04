Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

ESCOPOLAMINA GUAYAQUIL
Hombre fue hallado bajo presuntos efectos de escopolamina en el centro de Guayaquil.Cortesía

Hombre fue hallado bajo presuntos efectos de escopolamina en el centro de Guayaquil

El ciudadano fue encontrado de madrugada en plena avenida 9 de Octubre, mientras agentes municipales realizaban un operativo 

Un hombre en condiciones de vulnerabilidad y presuntamente bajo los efectos de escopolamina fue encontrado la madrugada de este domingo 4 de enero, alrededor de las 01:30, en el centro de Guayaquil. 

El hallazgo se produjo durante un operativo ejecutado por agentes de la Estación de Acción Segura (EAS) Centenario.

El hecho ocurrió en la avenida 9 de Octubre y Tulcán, donde los uniformados detectaron al ciudadano tendido en el piso, en una escena que llamó su atención y motivó una intervención inmediata.

Según información difundida por Segura EP, entidad que administra a los agentes municipales, el hombre recibió resguardo y acompañamiento mientras se coordinaba la llegada de personal paramédico.

¿Qué se sabe del hombre hallado bajo efectos de escopolamina en Guayaquil?

De acuerdo con la entidad municipal, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realizaron la evaluación inicial y detectaron que el ciudadano se encontraba bajo los efectos de una sustancia y alcohol.

Tras la valoración médica, el hombre fue trasladado a una casa de salud.

RELACIONADAS

Desde Segura EP se indicó que los agentes cumplen protocolos de asistencia, priorizando la protección de personas en situación de riesgo.

“Los agentes brindan apoyo y resguardo hasta el arribo de los paramédicos”, señaló la entidad a EXPRESO.

El uso de escopolamina ha sido alertado en reiteradas ocasiones por las autoridades, especialmente en sectores de alta concurrencia del centro y norte de Guayaquil, donde delincuentes aprovechan la vulnerabilidad de las víctimas para cometer robos.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Elon Musk da internet gratis en Venezuela, pero antena cuesta 60 veces el 'básico'

  2. Hombre fue hallado bajo presuntos efectos de escopolamina en el centro de Guayaquil

  3. EN VIVO Real Sociedad vs Atlético de Madrid: partido de urgencias y ambición europea

  4. OEA en alerta máxima por Venezuela y convoca al Consejo Permanente

  5. Ecuador restringió el ingreso de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro

LO MÁS VISTO

  1. El valor de La Alborada: por qué sigue siendo el barrio más buscado del norte

  2. Real Madrid vs Real Betis HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Transporte fluvial en río Guayas: Propuesta busca unir a Guayaquil y otras ciudades

  4. IESS en disputa: trabajadores alertan intento ilegal de nombrar vocal de asegurados

  5. Morillo: "resulta curioso" el silencio de Aguiñaga y Álvarez tras captura de Maduro

Te recomendamos