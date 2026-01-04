El ciudadano fue encontrado de madrugada en plena avenida 9 de Octubre, mientras agentes municipales realizaban un operativo

Hombre fue hallado bajo presuntos efectos de escopolamina en el centro de Guayaquil.

Un hombre en condiciones de vulnerabilidad y presuntamente bajo los efectos de escopolamina fue encontrado la madrugada de este domingo 4 de enero, alrededor de las 01:30, en el centro de Guayaquil.

El hallazgo se produjo durante un operativo ejecutado por agentes de la Estación de Acción Segura (EAS) Centenario.

El hecho ocurrió en la avenida 9 de Octubre y Tulcán, donde los uniformados detectaron al ciudadano tendido en el piso, en una escena que llamó su atención y motivó una intervención inmediata.

Según información difundida por Segura EP, entidad que administra a los agentes municipales, el hombre recibió resguardo y acompañamiento mientras se coordinaba la llegada de personal paramédico.

¿Qué se sabe del hombre hallado bajo efectos de escopolamina en Guayaquil?

De acuerdo con la entidad municipal, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realizaron la evaluación inicial y detectaron que el ciudadano se encontraba bajo los efectos de una sustancia y alcohol.

Tras la valoración médica, el hombre fue trasladado a una casa de salud.

Desde Segura EP se indicó que los agentes cumplen protocolos de asistencia, priorizando la protección de personas en situación de riesgo.

“Los agentes brindan apoyo y resguardo hasta el arribo de los paramédicos”, señaló la entidad a EXPRESO.

Conforme a los protocolos de atención, se le brindó resguardo y acompañamiento, priorizando su bienestar, hasta la llegada del personal paramédico que efectuó la evaluación correspondiente pic.twitter.com/v1Xtt3yr17 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) January 4, 2026

El uso de escopolamina ha sido alertado en reiteradas ocasiones por las autoridades, especialmente en sectores de alta concurrencia del centro y norte de Guayaquil, donde delincuentes aprovechan la vulnerabilidad de las víctimas para cometer robos.

