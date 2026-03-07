IESS compra 169 millones de medicamentos: ¿cómo busca evitar el desabastecimiento?

Medicamentos adquiridos por el IESS forman parte de una compra centralizada para abastecer hospitales.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inició la primera fase de recepción de medicamentos adquiridos en la segunda compra centralizada, como parte de una estrategia nacional para evitar el desabastecimiento en las casas de salud de la institución. El proceso contempla la llegada de fármacos destinados a hospitales y centros médicos del sistema.

Con una inversión de $14,2 millones, la institución prevé asegurar más de 169 millones de unidades de medicamentos correspondientes a 102 tipos distintos de fármacos. El objetivo es cubrir la demanda de tratamientos de alta rotación en la red hospitalaria del seguro social.

Según el IESS, este grupo incluye medicamentos utilizados para tratar enfermedades crónicas y oncológicas, además de analgésicos y antibióticos. “De esta manera, se asegura un abastecimiento por 15 meses, para que los afiliados reciban su medicación a tiempo y sin interrupciones”, señaló la institución.

Compra de medicamentos del IESS incluye tratamientos crónicos y oncológicos

El abastecimiento de fármacos es uno de los puntos críticos dentro del sistema de salud del IESS, debido a la demanda constante de medicinas para enfermedades de largo tratamiento. En este caso, la compra busca garantizar la disponibilidad continua en las unidades médicas.

Además del primer grupo de medicinas, la institución avanza en un segundo proceso de compra que contempla 16 medicamentos adicionales. Este proceso incluye aproximadamente 22,2 millones de unidades que serán destinadas a tratamientos específicos.

Para esta adquisición se prevé una inversión de $14,8 millones. El proceso prioriza soluciones de gran volumen e inmunosupresores, medicamentos considerados vitales para pacientes que han recibido trasplantes y requieren tratamientos permanentes.

Nueva fase de compra del IESS busca completar el abastecimiento nacional

El plan de abastecimiento contempla todavía una etapa adicional dentro de la estrategia del seguro social. La institución informó que se prevé completar un tercer proceso de adquisición en las próximas semanas.

Según el cronograma del IESS, hacia finales de marzo se concretará una tercera fase de compra. Con este paso, la entidad espera alcanzar el 100 % de los medicamentos catalogados dentro de su sistema de abastecimiento.

