Presidente Noboa ordena la intervención del Hospital Teodoro Maldonado Carbo

Por 180 días, el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) estará intervenido.

Desde el miércoles 4 de marzo de 2026 y por 180 días, el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicado en el sur de Guayaquil, se encuentra bajo intervención temporal del Gobierno Nacional. La medida fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo No. 318, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar el adecuado funcionamiento de la institución.

Esta decisión se adoptó tras el asesinato de Carlos Maruri, jefe de servicios generales del hospital, ocurrido el martes 3 de marzo de 2026. En el decreto también se recuerda la muerte de Nathaly López Borja, quien se desempeñaba como directora administrativa y fue asesinada el 28 de marzo de 2023, hecho que ya había generado preocupación sobre la seguridad en la entidad.

Estos hechos, señaló el primer mandatario, “comprometen la continuidad, seguridad y probidad en la administración hospitalaria”. Según explicó, la gravedad de lo ocurrido afecta directamente la estabilidad y el correcto funcionamiento de la institución.

Asesinato de Carlos Maruri, jefe de operaciones del IESS en Guayaquil: lo que se sabe Leer más

Áreas de enfoque y medidas internas

El objetivo de esta intervención, aseguró Noboa, es restablecer el control institucional y fortalecer los mecanismos de supervisión interna. De esta manera, se pretende garantizar que la gestión hospitalaria funcione de manera eficiente y transparente.

Asimismo, la medida busca asegurar la prestación regular, segura y continua del servicio público de salud en beneficio de los afiliados y usuarios. Además, se busca prevenir, impedir, neutralizar y erradicar cualquier forma de coacción, intimidación o infiltración de grupos de delincuencia organizada en la administración del hospital.

El énfasis estará en los procesos de contratación, abastecimiento y adquisición de medicamentos e insumos, asegurando transparencia y eficiencia. También se supervisará de cerca la administración de bodegas, la farmacia y los servicios generales, con el fin de evitar irregularidades y fortalecer la gestión interna.

Durante la intervención, el presidente Noboa dispuso que el Ministerio de Salud Pública (MSP) asuma de manera directa la administración del Hospital del IESS. Asimismo, se estableció que, en un plazo máximo de cinco días, el MSP deberá designar a un interventor.

LE INVITAMOS A LEER: CIJ programa nueva fase del litigio entre Ecuador y México por sede diplomática

La segunda entrega de Los dueños de la salud revela cómo prestadores externos, como la Clínica de Ojos, Davita, Servident, el Grupo Hospitalario Kennedy y Semedic, multiplicaron su infraestructura y dependieron casi por completo del dinero público.



Aquí los detalles 👉… pic.twitter.com/vhbtKgKkfC — Diario Expreso (@Expresoec) August 13, 2025

Responsabilidades del interventor

Este funcionario será responsable de conformar un equipo técnico, administrativo, financiero y jurídico que supervise y coordine todas las áreas del hospital. Asimismo, el interventor deberá informar, cada 15 días, a la Presidencia sobre las medidas ejecutadas. Este deberá realizar:

En 30 días, deberá levantar un inventario físico y documental de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, bodegas y farmacia. Además, indicar el estado de abastecimiento y necesidades críticas.

En 30 días, también tiene que revisar los procesos de contratación, compras, ordenes, adjudicaciones, convenios y compromisos de gasto en ejecución o planificados.

Implementar controles reforzados de cadena de custodia, trazabilidad y resguardo de medicamentos e insumos.

Establecer protocolos obligatorios para evitar paralización, irrupción o afectación del servicio.

Apoyo de otros ministerios y seguridad integral

Por otra parte, los ministerios de Gobierno, del Interior y de Defensa Nacional deberán ejecutar acciones articuladas orientadas a:

La seguridad integral del establecimiento,

La protección de funcionarios y personal crítico,

El control de accesos y perímetros,

La prevención de amenazas, extorsión e intimidación, y

El apoyo operativo conforme el marco constitucional.

Para seguir leyendo Expreso sin restricciones, suscríbete aquí