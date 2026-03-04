Asesinato de Carlos Maruri, jefe de operaciones del IESS en Guayaquil: lo que se sabe

El jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado Carbo murió a tiros frente a su domicilio en Guayaquil

No es la primera vez que un funcionario del hospital Teodoro Maldonado es víctima de un sicariato. En 2025 fue Nathaly López, directora administrativa de la entidad.

El jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Carlos Maruri Torres, de 45 años, fue asesinado a tiros el reciente martes 3 de marzo en el sur de Guayaquil, en un hecho que ha conmocionado al sistema de salud local y encendido alertas sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas.

El crimen ocurrió frente a su vivienda

Nuevo ataque con explosivos registrado en Urdesa, norte de Guayaquil Leer más

El ataque se registró aproximadamente a las 08:25 en la cooperativa Justicia y Libertad, donde Maruri residía. Según familiares, se encontraba afuera de su domicilio, preparándose para dirigirse al hospital, cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Al salir, encontraron a Maruri herido dentro de su vehículo blanco, placas GTI-9925, con el cuerpo tendido sobre el asiento del conductor y la puerta abierta. Vecinos señalaron que varios individuos armados descendieron de un automóvil y dos motocicletas estacionados metros más adelante, realizaron los disparos y huyeron del lugar.

(Le puede interesar leer: ¿Quién era el funcionario del Teodoro Maldonado asesinado en Guayaquil?)

En la escena se hallaron indicios balísticos, por lo que se coordinó la intervención de unidades especializadas para el levantamiento de evidencias y el inicio de las investigaciones.

Reacciones oficiales: mensaje del Presidente Daniel Noboa

Dos vehículos se incendiaron en el interior de un local en el centro de Guayaquil Leer más

El presidente Daniel Noboa se pronunció este miércoles 4 de marzo en su cuenta de X (antes Twitter) para expresar sus condolencias a la familia de Maruri.

Noboa calificó al crimen como un acto de los “cobardes que intentan someter al sistema de salud a los intereses del crimen organizado” y reveló que la muerte de Maruri se debió a que se negó a firmar contrataciones para mafias que operan detrás de supuestos servicios de limpieza.

“El crimen organizado intenta infiltrarse en el sistema de salud capturando contratos, presionando autoridades y usando la violencia cuando no logran imponerse”, afirmó el mandatario, alertando sobre la gravedad de la situación en hospitales públicos.

Antecedentes: violencia en el hospital Teodoro Maldonado Carbo

El asesinato de Maruri no es un caso aislado. En 2025, el hospital fue intervenido por el Ejército debido a problemas de seguridad y denuncias de infiltración de grupos delictivos.

Además, Nathaly López, directora administrativa del mismo hospital, también fue asesinada, lo que evidencia un patrón de violencia dirigido a funcionarios que se oponen a la corrupción y el control de contratos por mafias locales.

Qué se sabe hasta ahora

Víctima: Carlos Maruri Torres, 45 años, jefe de Servicios Generales del hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Lugar: Cooperativa Justicia y Libertad, sur de Guayaquil.

Hora: 08:25, martes 3 de marzo.

Método: Disparos efectuados por individuos armados que huyeron en un automóvil y dos motocicletas.

Investigación: Policía Nacional y unidades especializadas levantaron indicios balísticos; se analizan videos de cámaras de seguridad y testigos.

Motivo preliminar: Se presume ajuste de cuentas relacionado con la negativa de Maruri a firmar contratos para mafias de servicios de limpieza.

Operativo en la avenida Pedro Menéndez Gilbert: ¿cuántos vehículos fueron retenidos? Leer más

Autoridades locales y nacionales han prometido reforzar la seguridad en hospitales y residencias de funcionarios públicos para evitar que hechos como este se repitan. Sin embargo, los ciudadanos no confían en que ese objetivo se logre. "Se la pasan diciendo que todo va a mejorar, que tendremos finalmente paz y seguridad, pero eso no pasa nunca. Aquí se vive solo de promesas", se quejó el residente del sur Gastón Lavayen.

(Lo invitamos a leer: Crimen en vía a la costa: Hombre fue asesinado y quemaron su carro con él dentro)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUI!