Atentado con explosivos en Urdesa: local inaugurado por Conny Garcés fue atacado

El local de celulares que fue inaugurado por la presentadora Conny Garcés sufrió un atentado con explosivo

En marzo de 2025, la presentadora Conny Garcés anunció la apertura de un local dedicado a la venta de celulares, situado en la intersección de las calles Víctor Emilio Estrada y Guayacanes, en Urdesa Central, al norte de Guayaquil. En aquella ocasión, resaltó que se trataba de “un negocio familiar” e invitó tanto a medios de comunicación como a sus seguidores a acompañarla en esta nueva etapa como emprendedora, tras su salida de Ecuavisa.

A través de redes sociales, la comunicadora compartió de manera constante videos en los que promocionaba el local y los dispositivos electrónicos que ofrecía. Sin embargo, detrás de las publicaciones y fotografías habría estado ocurriendo una situación que no trascendió públicamente en su momento.

Atentado explosivo en un local de Urdesa



La madrugada de este 4 de marzo, delincuentes colocaron un artefacto explosivo en el establecimiento. El hecho generó preocupación entre moradores del sector y seguidores de la presentadora.

De manera extraoficial se conoció que este no sería el primer incidente en el lugar. El pasado viernes 27 de febrero se habría registrado un hecho similar. A raíz de ello, el local habría tomado una decisión que fue anunciada por Garcés a través de sus historias de Instagram, la noche del 3 de marzo de 2026, aunque sin profundizar en detalles.

“Por motivos de fuerza mayor, nos vemos en la necesidad de cerrar nuestro local temporalmente. Gracias a todos ustedes por confiar en nosotros, continuaremos con nuestros servicios de manera 100 por ciento online y con envíos seguros y deliveries dentro de Guayaquil”, se escuchaba en el video publicado en sus redes horas antes del atentado.

Incluso hace dos días, la página de Instagram del local emitió el mismo comunicado publicado por Conny en sus historias, dando a conocer la noticia, pero sin revelar las razones.

El local quedó destruido



En el sitio se encontró un panfleto con una fotografía de la presentadora junto a la de otro sujeto ajeno al mundo de la farándula. En el documento se indicaba que el ataque estaría relacionado con una supuesta “deuda” y se exigía su cancelación. Sin embargo, hasta el momento la Policía no ha dado una versión sobre el caso.

El local sufrió daños materiales en puertas, ventanas y rejas. Se conoció que el atentado ocurrió alrededor de las 02:00, y que habrían dejado el explosivo en la puerta del negocio. Hasta el momento, Conny no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido ni ha ofrecido detalles adicionales sobre el caso.

