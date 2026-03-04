Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Fórmula 1
Lando Norris, de McLaren, fue campeón de la edición anterior del Mundial y parte como primer favorito.Archivo

Fórmula 1: Calendario de fechas y Grandes Premios del Mundial 2026

Entre este 6 y 8 de marzo arranca el torneo de la máxima categoría del automovilismo con algunos cambios. Revisa la guía

El Mundial de Fórmula Uno 2026 comenzará este 6 de marzo en Melbourne, Australia, marcando el inicio de un ciclo renovado que constará de 24 carreras que acabarán en Abu Dabi el primer fin de semana de diciembre. Entre las novedades está la llegada de Madrid y el MadRing como escenario del Gran Premio de España.

RELACIONADAS

El campeonato arrancará en Melbourne y, a lo largo de la temporada, visitará circuitos tradicionales como Shanghai (China), Suzuka (Japón), Sakhir (Baréin), Miami (EEUU), Montreal (Canadá), Mónaco, Spa-Francorchamps (Bélgica) y Silverstone (Reino Unido).

La primera parte del calendario se desarrollará principalmente fuera de Europa, con la gran mayoría de pruebas programadas hasta finales de mayo.

Un Mundial modificado

La incógnita general de esta temporada es la que genera un nuevo reglamento que modifica hasta la forma de conducir de los pilotos. Una nueva filosofía, nunca antes vista en Fórmula 1, enfocada en contar con la mayor potencia eléctrica posible. Para ello, los pilotos han de jugar con los cambios de marcha o con no hacer una curva lo más rápido posible con el objetivo de tener mayor energía -y por ende, velocidad punta- en rectas posteriores. Antinatural, pero así será la nueva conducción en la F1.

La palabra clave: gestión. Y se debe a que la parte eléctrica adquiere un mayor protagonismo. Del 35% pasa al 50% -el otro 50% lo aporta el motor de combustión, con combustibles sintéticos-. Un aumento que contrasta con que se haya eliminado un elemento clave en la era híbrida: el MGU-H.

Lando Norris, el campeón defensor

Neisi Dajomes

Neisi Dajomes sancionada: ¿cuándo podrá volver a competir oficialmente?

Leer más

El inglés Lando Norris (McLaren) defiende título en el Mundial de Fórmula Uno, marcado por el nuevo reglamento técnico, que arranca este fin de semana en Australia y que, después de 24 Grandes Premios -que incluyen el de España, el 13 de septiembre, en Madrid; el de Catalunya, el 14 de junio, en Montmeló (Barcelona); y el de México, el 1 de noviembre, en Ciudad de México-, concluirá el 6 de diciembre en Abu Dabi.

McLaren, que revalidó el título de constructores, dominó prácticamente los tres primeros cuartos del pasado campeonato, en el que la épica reacción final del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) le dejó a sólo dos puntos de Lando (423-421), en un Mundial que lideró durante más de dos tercios su compañero, el australiano Oscar Piastri, tercero en la general final (410).

'Mad Max', de 28 años, que se quedó a un paso de capturar, con un coche inferior, un quinto título seguido, fue, para muchos, el vencedor moral, durante un año en el que nadie igualó sus ocho victorias y sus ocho 'poles'. Pero el Mundial lo gana el piloto que más puntos suma y Norris, de 26, se convirtió en el undécimo británico en coronarse en la categoría reina.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fuertes lluvias en Santa Elena dejan inundaciones y lanchas hundidas en Chanduy

  2. EEUU tiene control total del cielo de Irán y arsenal "ilimitado", según el Pentágono

  3. Mafia albanesa en Ecuador: Así operaba la presunta red de lavado de dinero

  4. Delportal inaugura nuevo local en Ciudad Celeste este viernes

  5. Fórmula 1: Calendario de fechas y Grandes Premios del Mundial 2026

LO MÁS VISTO

  1. Cierre nocturno en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y detalles a considerar

  2. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  3. Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

  4. Pabel Muñoz: RC revela las condiciones para apoyar su reelección en Quito

  5. John Reimberg sobre el toque de queda: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra"

Te recomendamos