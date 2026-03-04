Fórmula 1: Calendario de fechas y Grandes Premios del Mundial 2026

Entre este 6 y 8 de marzo arranca el torneo de la máxima categoría del automovilismo con algunos cambios. Revisa la guía

Lando Norris, de McLaren, fue campeón de la edición anterior del Mundial y parte como primer favorito.

El Mundial de Fórmula Uno 2026 comenzará este 6 de marzo en Melbourne, Australia, marcando el inicio de un ciclo renovado que constará de 24 carreras que acabarán en Abu Dabi el primer fin de semana de diciembre. Entre las novedades está la llegada de Madrid y el MadRing como escenario del Gran Premio de España.

El campeonato arrancará en Melbourne y, a lo largo de la temporada, visitará circuitos tradicionales como Shanghai (China), Suzuka (Japón), Sakhir (Baréin), Miami (EEUU), Montreal (Canadá), Mónaco, Spa-Francorchamps (Bélgica) y Silverstone (Reino Unido).

La primera parte del calendario se desarrollará principalmente fuera de Europa, con la gran mayoría de pruebas programadas hasta finales de mayo.

Un Mundial modificado

La incógnita general de esta temporada es la que genera un nuevo reglamento que modifica hasta la forma de conducir de los pilotos. Una nueva filosofía, nunca antes vista en Fórmula 1, enfocada en contar con la mayor potencia eléctrica posible. Para ello, los pilotos han de jugar con los cambios de marcha o con no hacer una curva lo más rápido posible con el objetivo de tener mayor energía -y por ende, velocidad punta- en rectas posteriores. Antinatural, pero así será la nueva conducción en la F1.

La palabra clave: gestión. Y se debe a que la parte eléctrica adquiere un mayor protagonismo. Del 35% pasa al 50% -el otro 50% lo aporta el motor de combustión, con combustibles sintéticos-. Un aumento que contrasta con que se haya eliminado un elemento clave en la era híbrida: el MGU-H.

¡¡COMPLETAMENTE OFICIAL!! 🚨🤯

¡LA FÓRMULA 1 HA CAMBIADO EL PROCEDIMIENTO DE LARGADA!



✅NUEVO PROCEDIMIENTO OFICIAL:



▶️ Habrá 5 segundos adicionales antes de las cinco luces rojas, con paneles LED en azul, para que los pilotos puedan subir el motor hasta 13,000 RPM y “cargar”… pic.twitter.com/nsI4LSY3lA — Automovilismo Mundial (@automundialmx) February 21, 2026

Lando Norris, el campeón defensor

El inglés Lando Norris (McLaren) defiende título en el Mundial de Fórmula Uno, marcado por el nuevo reglamento técnico, que arranca este fin de semana en Australia y que, después de 24 Grandes Premios -que incluyen el de España, el 13 de septiembre, en Madrid; el de Catalunya, el 14 de junio, en Montmeló (Barcelona); y el de México, el 1 de noviembre, en Ciudad de México-, concluirá el 6 de diciembre en Abu Dabi.

McLaren, que revalidó el título de constructores, dominó prácticamente los tres primeros cuartos del pasado campeonato, en el que la épica reacción final del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) le dejó a sólo dos puntos de Lando (423-421), en un Mundial que lideró durante más de dos tercios su compañero, el australiano Oscar Piastri, tercero en la general final (410).

'Mad Max', de 28 años, que se quedó a un paso de capturar, con un coche inferior, un quinto título seguido, fue, para muchos, el vencedor moral, durante un año en el que nadie igualó sus ocho victorias y sus ocho 'poles'. Pero el Mundial lo gana el piloto que más puntos suma y Norris, de 26, se convirtió en el undécimo británico en coronarse en la categoría reina.

