La Operación Costa incluyó operativos en Pichincha, Guayas y El Oro.
La Operación Costa incluyó operativos en Pichincha, Guayas y El Oro.Cortesía: Ministerio del Interior.

Mafia albanesa en Ecuador: Así operaba la presunta red de lavado de dinero

La 'Operación Costa' evidenció el alcance de la Mafia Albanesa en el Ecuador y la forma en la que opera

La ‘Operación Costa’ golpeó una estructura criminal en Ecuador que mantenía vínculos con la denominada Mafia Albanesa. La investigación, que se extendió durante un año y ocho meses, evidenció la forma en que esa organización traficaba droga y lavaba dinero. Esto es lo que se conoce.

El ministro del Interior, John Reimberg, ofreció detalles sobre la operación. Según el funcionario, los implicados operaban bajo una estructura jerarquizada, con funciones definidas para la contaminación de contenedores y la posterior exportación de la sustancia ilícita.

Las autoridades también explicaron que la organización utilizaba empresas legalmente constituidas como fachada para encubrir sus actividades ilícitas. A través de la contaminación de contenedores, la droga era enviada hacia Europa.

El operativo Leiazel

En octubre de 2024, la Policía ejecutó el denominado operativo Leiazel en el sector de Barbones, cantón El Guabo, provincia de El Oro, donde se incautaron 572 kilogramos de clorhidrato de cocaína, es decir, casi media tonelada de droga.

A partir de ese hallazgo, las autoridades ecuatorianas iniciaron la indagación de una estructura que mantenía vínculos con ciudadanos albaneses. Los extranjeros señalados ya eran objeto de investigaciones paralelas en Países Bajos, Bélgica y España.

Con ello se activó la colaboración internacional. Se desarrolló un intercambio constante de información de inteligencia entre Ecuador y agencias como Europol (Unión Europea), la DEA (Estados Unidos) y unidades especializadas de los Países Bajos y Bélgica.

Sobre la Operación Costa

El Ministerio del Interior informó que la operación se ejecutó de manera simultánea en las provincias de El Oro, Guayas y Pichincha. Se realizaron 26 allanamientos que dejaron como resultado 16 personas detenidas, presuntamente implicadas en el delito de delincuencia organizada.

Operación Costa - Mafia Albanesa
La Operación Costa dejó 16 detenidos en Ecuador y otros implicados en Europa, tras una investigación de 20 meses por nexos con la mafia albanesa.Christian Vinueza

Sobre el caso, la Fiscalía informó este 4 de marzo de 2026 que el juez anticorrupción a cargo dictó prisión preventiva para 14 procesados por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. A otros dos implicados se les impuso arresto domiciliario.

