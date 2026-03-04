Deslizamiento en Nayón: se analiza la apertura parcial de la antigua vía

Un deslizamiento ocurrió la noche del 27 de febrero, a la altura del sector UDLA

Los trabajos de mitigación incluyen el derrocamiento de material inestable, el perfilado del talud, el retiro de escombros y vegetación.

La antigua vía a Nayón continúa cerrada este 4 de marzo de 2026 al tránsito vehicular luego del deslizamiento registrado la noche del 27 de febrero, a la altura del sector de la Universidad de Las Américas (UDLA).

Mientras avanzan los trabajos de mitigación en la zona, las autoridades municipales analizan la posibilidad de una apertura parcial de la arteria, siempre que las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan.

¿Qué ocurrió en la zona?

El Municipio informó que el deslizamiento se produjo debido a la falla estructural de la protección del talud, específicamente de una pantalla de hormigón instalada en 2019 en la parte alta del sector.

Las intensas lluvias registradas en la ciudad provocaron filtraciones de agua que debilitaron progresivamente la estructura hasta ocasionar su colapso.

La acumulación de agua detrás de la pantalla generó presión sobre el sistema de contención, lo que derivó en la caída de material hacia la calzada y obligó al cierre inmediato de la vía por razones de seguridad.

El tramo afectado comprende desde el redondel de la antigua vía a Nayón hasta el Puente de Santa Ana, un corredor estratégico que conecta a conductores entre el norte de la capital y el valle de Tumbaco.

Frente a este escenario, el Municipio mantiene la vía cerrada mientras se ejecutan estudios técnicos que permitan una solución definitiva para estabilizar el talud.

No obstante, se evalúa una posible habilitación parcial en cuanto los informes técnicos determinen que el riesgo ha disminuido a niveles aceptables, informó la Epmmop.

Trabajos tras el deslizamiento

Mientras, en el sitio se desarrollan labores de mitigación que incluyen el derrocamiento de material inestable, el perfilado del talud, el retiro de escombros y vegetación, así como la colocación de medidas de protección provisionales para reducir riesgos adicionales.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) permanece en el sector gestionando la movilidad y orientando a los conductores para evitar congestionamientos en las rutas alternas.

La Epmmop estima que el cierre de la vía a Nayón se prolongue durante toda la primera semana de marzo. Foto: Leonardo Velasco

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía utilizar vías alternas como la avenida Simón Bolívar, la avenida De las Azucenas, la avenida De los Granados, la avenida Eloy Alfaro, la avenida De las Palmeras, así como la avenida Oswaldo Guayasamín y la avenida Ruta Viva, mientras se mantenga la restricción.

El Municipio reiteró que cualquier decisión sobre una apertura parcial estará sujeta a criterios estrictamente técnicos y a la prioridad de garantizar la seguridad de conductores y peatones.

