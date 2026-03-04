Red ligada a mafia albanesa en Ecuador: 14 de 16 procesados a prisión preventiva

El Operativo Costa se ejecutó en Guayas, El Oro y Pichincha. Se investiga presunta delincuencia organizada

14 de los 16 procesados por la Operación Costa recibieron prisión preventiva por presunta delincuencia organizada.

Un juez dictó prisión preventiva para 14 de los 16 procesados por una red que, según las autoridades, enviaba droga a Europa y mantenía presuntos vínculos con la denominada mafia albanesa.

La decisión se adoptó este 4 de marzo de 2026 dentro del proceso por presunta delincuencia organizada. Los otros dos implicados cumplirán arresto domiciliario: uno por tratarse de un adulto mayor y otro debido a que su defensa presentó un certificado médico que acredita una reciente operación cardíaca.

Allanamientos en tres provincias

La intervención, denominada ‘Operación Costa’, se ejecutó de manera simultánea en Guayas, El Oro y Pichincha. En total se realizaron 26 allanamientos en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro, que dejaron 16 personas detenidas.

Entre los procesados, como publicó antes EXPRESO, figura un exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) por la provincia de El Oro.

Durante los operativos se incautaron cerca de un millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas de fuego.

Cómo operaba la red

De acuerdo con el Ministerio del Interior, la estructura tenía funciones jerarquizadas y se encargaba de infiltrar droga en contenedores que salían desde distintos puertos marítimos del país con destino a Europa.

Los 16 detenidos en la Operación Costa fueron presentados en la base Aeropolicial tras los allanamientos ejecutados en tres provincias del país. Christian Vinueza - EXPRESO

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la organización operaba como un “tentáculo” de la mafia albanesa en Ecuador y utilizaba empresas legalmente constituidas como fachada para encubrir sus actividades ilícitas.

El origen de la investigación

La indagación se remonta a octubre de 2024, cuando la Policía ejecutó el operativo Leiazel en el sector de Barbones, cantón El Guabo, en El Oro. En esa intervención se decomisaron 572 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Ese hallazgo permitió identificar una estructura con posibles conexiones internacionales. Ciudadanos albaneses ya eran investigados en Países Bajos, Bélgica y España, lo que activó la cooperación con organismos como Europol y la DEA.

Como resultado de cuatro grandes operaciones ejecutadas en Ecuador, Bélgica y Países Bajos, se logró la incautación de 7,4 toneladas de droga.

El Ministerio del Interior informó que la ‘Operación Costa’ habría afectado la economía criminal de esta estructura en más de 347 millones de dólares.

26 allanamientos se ejecutaron en Guayas, El Oro y Pichincha. Christian Vinueza

La Fiscalía continúa con el proceso por presunta delincuencia organizada, mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance total de la red y sus conexiones internacionales.

