Esposa de Nicolás Maduro pide unirse a solicitud para desestimar cargos en EE.UU.

La esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, solicitó a un juez federal en Nueva York sumarse a la moción de su esposo

Cilia Flores presentó este martes una solicitud ante un juez federal en Nueva York para unirse a la moción de su esposo y desestimar los cargos de narcoterrorismo.

Cilia Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, presentó este martes una solicitud ante un juez federal en Nueva York para unirse a la moción de su esposo y desestimar los cargos de narcoterrorismo que ambos enfrentan en Estados Unidos. En los documentos entregados, sus abogados argumentan que las acciones del Gobierno estadounidense han interferido con su capacidad de defenderse, replicando la misma línea de defensa planteada por Maduro la semana pasada.

La defensa de Flores sostiene que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de modificar la licencia que permitía al Gobierno venezolano cubrir sus honorarios legales la dejó sin recursos para pagar a su equipo jurídico. En su declaración, Flores afirmó que no cuenta con medios personales para costear su defensa y que dependía de los pagos del Gobierno venezolano. Incluso ofreció presentar una declaración financiera para demostrar su falta de recursos.

Restricciones financieras y derecho a la defensa

El Departamento del Tesoro había emitido en enero una licencia que autorizaba a los abogados de Flores a recibir pagos del Gobierno venezolano. Sin embargo, el 28 de febrero esa autorización fue retirada, lo que, según la defensa, viola su derecho constitucional a elegir a su propio abogado y a presentar una defensa adecuada.

El abogado de Flores, Mark Donnelly, advirtió que si el tribunal no desestima los cargos y las restricciones financieras persisten, podría verse obligado a retirarse del caso. En ese escenario, el tribunal tendría que designar un abogado financiado por el Gobierno estadounidense, lo que cambiaría radicalmente la estrategia de defensa de la ex primera dama.

Flores y Maduro enfrentan acusaciones federales en Nueva York por conspiración de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Ambos se declararon inocentes en su primera comparecencia.

Próximos pasos en el proceso judicial

La próxima audiencia está prevista para el 17 de marzo, cuando Maduro y Flores deberán comparecer nuevamente ante el tribunal. Allí se discutirá la moción conjunta y se evaluará la situación financiera de ambos acusados.

El caso contra Maduro y Flores es uno de los más relevantes en la ofensiva judicial de Estados Unidos contra altos funcionarios venezolanos, acusados de participar en una red de narcotráfico con vínculos internacionales. La decisión del juez sobre la moción podría marcar un precedente en la manera en que se manejan las restricciones financieras impuestas por OFAC en procesos judiciales de este tipo.

