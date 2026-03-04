Candidaturas en la Prefectura de Pichincha: posibles sucesores de Paola Pabón

La salida de Pabón de la Prefectura de Pichincha genera incertidumbre política, mientras la RC aún no define candidatos

La salida de Paola Pabón marca el inicio de la incertidumbre política en la Prefectura de Pichincha rumbo a 2027.

La elección para la Prefectura de Pichincha parece quedar en segundo plano frente al interés político que genera la contienda por la Alcaldía de Quito. Con la salida de Paola Pabón tras culminar su segundo período en 2027, el panorama político provincial se perfila incierto y sin candidatos claros.

Revolución Ciudadana evita definir sucesores

Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, advirtió que aún no existen definiciones oficiales sobre posibles sucesores para la prefectura. "Hemos dado una prohibición expresa al interior de la organización de hablar de candidaturas", afirmó, justificando la medida en un proceso de reestructuración nacional de la organización.

Según Rivadeneira, el orden interno del movimiento tiene prioridad sobre la definición de cartas electorales, dejando un vacío de certezas para analistas y votantes.

Analistas: “No hay perfiles claros, solo barullo”

Expertos en política coinciden en que, pese a los rumores, ningún aspirante concreto ha surgido hasta ahora. Para Esteban Ron, analista político, la situación es clara: “No he visto que haya perfilamientos, todo es barullo todavía. Hay una necesidad de cambio, porque Paola Pabón ya no puede ser reelecta. Es una prefectura que no suena mucho en la esfera mediática.”

Ron destaca que, si bien Pabón ha trabajado discretamente en la ejecución de obras en sectores rurales y necesitados —consolidando un respaldo político en parroquias poco visibles—, el movimiento Revolución Ciudadana no muestra aún un candidato definido para asumir su legado.

Entre los nombres que circulan en rumores está Augusto Barrera, aunque Ron señala que su retorno a la política es incierto y que aún no se observa un proceso de activación formal.

El vacío de liderazgo que deja Pabón

Para el experto electoral Alfredo Espinoza, la salida de Paola Pabón dejará un hueco importante en términos de liderazgo y coherencia política dentro de la Revolución Ciudadana.

"Los posibles candidatos aún no se han escuchado y la renovación del movimiento es limitada. Muchos aspirantes carecen del beneplácito de Rafael Correa. Aunque puedan ser coherentes con la línea del partido, eso no garantiza que sigan a Correa en todos sus planteamientos. La salida de Pabón deja un vacío de liderazgo que será difícil de cubrir".

Espinoza menciona a Orlando Pérez como un posible candidato, destacando su experiencia y tiempo de trayectoria dentro del movimiento, aunque reconoce la ausencia de liderazgo joven dentro de la Revolución Ciudadana.

Expectativa política en Pichincha

Mientras tanto, los partidos y movimientos políticos deberán realizar sus elecciones primarias antes de definir oficialmente sus candidatos. Para los analistas, la falta de perfiles concretos y la prohibición interna de hablar de candidaturas generan un clima de incertidumbre que podría influir en el resultado de las elecciones de 2027.

