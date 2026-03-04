Tasa de basura en Quito: Merino califica de “insuficientes” las medidas de Muñoz

Wilson Merino critica a Pabel Muñoz por la tasa de basura en Quito y exige reforma

La polémica por la tasa de recolección de basura en Quito generó críticas del concejal Wilson Merino.

El concejal Wilson Merino arremetió contra el Municipio tras los cambios anunciados en la Tasa de Recolección de Basura (TRB) y aseguró que las medidas adoptadas son “tibias e insuficientes”. A través de su cuenta en X, el edil recordó que hace dos meses advirtió sobre presuntas irregularidades en el método de cálculo.

Le invitamos a que lea: Fiscalía ejecuta allanamiento en Quito por presunta difusión de información

“¡Hace dos meses lo advertimos! El método de la TRB es inconstitucional al basarse en el consumo de agua y afectó a más de 440.000 familias quiteñas”, publicó. Según Merino, tras la fiscalización técnica realizada desde el Concejo, el alcalde reconoce “graves errores” y plantea correctivos parciales como la suspensión del cobro a comunas, reducciones en medidores compartidos y compensaciones desde abril.

¿Dónde está ubicada la nueva sede de la AMT en Quito? Leer más

El concejal insistió en que continuará impulsando una reforma integral a la ordenanza para que el cálculo sea “justo, desvinculado del agua y con devolución total del sobrecosto”.

Pabel Muñoz anuncia cuatro cambios en la tasa de basura en Quito

En respuesta a la controversia, el alcalde de Pabel Muñoz anunció el 3 de marzo cuatro cambios en el cobro de la tasa de recolección de basura, luego del malestar ciudadano generado por el incremento en las planillas de agua potable en Quito.

Durante su conferencia de prensa, Muñoz explicó que las medidas se enfocan principalmente en los medidores de agua comunitarios y compartidos, donde se han registrado los cobros más elevados.

Reducción en medidores compartidos

La primera medida establece una reducción del valor de la tasa para viviendas que comparten un mismo medidor de agua.

El nuevo cálculo dividirá el consumo total registrado para el número de predios conectados al medidor, con el objetivo de evitar cobros que no reflejen el consumo individual real.

Compensación automática a afectados

El Municipio compensará automáticamente a los usuarios con medidores compartidos que no recibieron el beneficio en febrero. Según explicó el alcalde, los valores serán ajustados en las próximas planillas, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los ciudadanos.

RELACIONADAS Nuevas construcciones en Quito deberán tener medidores de agua individuales

Propuesta para que el cobro regrese a la Empresa Eléctrica Quito

Como tercer punto, Muñoz anunció que insistirá en que la tasa de basura vuelva a cobrarse a través de la Empresa Eléctrica Quito, como ocurría anteriormente.

Para ello, el Municipio conformó una comisión integrada por cuatro concejales que dará seguimiento a esta propuesta.

Ampliación de canales de atención ciudadana

Finalmente, se ampliarán los canales de atención para resolver dudas y reclamos. El alcalde detalló que existen siete agencias presenciales de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), 28 oficinas móviles que recorren parroquias urbanas y rurales, y dos líneas de call center habilitadas.

¡Hace dos meses lo advertimos! El método de la TRB es inconstitucional al basarse en el consumo de agua y afectó a más de 440.000 familias quiteñas.



Como resultado de nuestra fiscalización técnica, hoy @pabelml reconoce graves errores y anuncia medidas parciales: suspensión del… https://t.co/1zPcPb6JHJ — Wilson Merino Rivadeneira (@WilsonMerinoR) March 3, 2026

Los usuarios pueden comunicarse al 1800-Emaseo (263726) y 1800-Epmaps (242424) para consultas o reclamos relacionados con la tasa de recolección de basura.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.