Ampliación del Metro de Quito: técnicos españoles recorren estaciones operativas

La firma española TYPSA es la encargada de realizar los estudios para la ampliación del Metro de Quito

Los técnicos españoles recorrieron la estación de El Labrador, Solanda y Talleres y Cocheras, en Quitumbe.

Los estudios para la extensión del Metro hacia el norte de la ciudad avanzan. El 2 de marzo de 2026, técnicos de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito recorrieron estaciones y áreas operativas junto a especialistas de la firma española TYPSA, en lo que marca un nuevo paso para estructurar la ampliación hasta La Ofelia.

El punto de partida fue la estación multimodal Labrador, uno de los nodos más sensibles del sistema por su conexión con el Trolebús y varias rutas alimentadoras.

Allí el equipo revisó accesos, espacios subterráneos, zonas de integración y salidas de emergencia, con la mirada puesta en cómo encajaría una futura prolongación de la línea.

La jornada continuó en la estación Solanda, en el sur, con el objetivo de analizar la operación de la Primera Línea desde uno de sus extremos. Entender el funcionamiento integral del sistema, de punta a punta, es clave para proyectar una extensión que no altere la dinámica actual.

El recorrido cerró en Talleres y Cocheras, en Quitumbe. En este complejo se evaluó la capacidad instalada, las áreas de mantenimiento y las condiciones técnicas que deberán ajustarse para que los nuevos kilómetros de túnel y estaciones sean plenamente compatibles con la infraestructura existente.

El inicio de la fase decisiva

Metro de Quito explicó que estas visitas se realizan después de la transferencia formal de planos, estudios previos e información técnica entre la empresa municipal y TYPSA. Con esa base, arranca la estructuración de los estudios definitivos para construir 5,3 kilómetros adicionales de túnel y cuatro nuevas estaciones hasta La Ofelia.

La evaluación directa en estaciones y zonas operativas permitirá ajustar detalles técnicos, anticipar posibles desafíos y plantear mejoras no solo para la futura extensión, sino también para el servicio que actualmente utilizan miles de pasajeros a diario.

Un cronograma ya definido

El primer gran entregable, los estudios definitivos de ingeniería, deberá estar listo en ocho meses, es decir, hasta finales de octubre de 2026. Ese documento será el punto de partida para iniciar la contratación de la obra.

El calendario prevé, además, que en diciembre de 2026 se presenten propuestas de mejor trazado hacia Calderón, mientras que en febrero de 2027 se entregarán recomendaciones para fortalecer el subsistema ferroviario existente.

