Falla técnica en el Puerto Marítimo genera caos vehicular en el sur de Guayaquil

En el Puerto Marítimo hay largas filas de tráileres y la ocupación de cinco carriles en la avenida 25 de Julio

Se formó una larga fila de trailers en la avenida 25 de Julio, foto referencial.

Según reportes preliminares, un problema técnico habría impedido que el Puerto Marítimo de Guayaquil atienda con normalidad la recepción y entrega de carga vinculada al comercio exterior. La situación provocó que decenas de unidades pesadas quedaran represadas a lo largo de la vía.

El inconveniente derivó en la ocupación de hasta cinco carriles por parte de los tráileres, afectando de forma directa la circulación vehicular en una de las arterias más transitadas de Guayaquil, la avenida 25 de Julio. La congestión se intensificó en plena hora pico, cuando miles de ciudadanos se movilizaban hacia sus lugares de trabajo.

Conductores particulares y usuarios del transporte público expresaron su malestar por los retrasos en sus desplazamientos. Señalan que la falta de información oficial y la ausencia de rutas alternas claras agravaron el impacto en la movilidad.

Los camiones llevan más de cuatro horas en fila

Los choferes de transporte pesado aseguraron que han permanecido en fila por más de cuatro horas. De acuerdo con su versión, el represamiento se originó por fallas técnicas en la terminal portuaria, situación que —según indicaron— ya habría sido solucionada.

Asimismo, estiman que hasta el mediodía se normalizaría la atención y se despacharía a todas las unidades que permanecen en espera, mientras el tránsito en la zona intenta recuperar la fluidez.

Se espera que las autoridades explique qué exactamente pasó en el Puerto Marítimo de Guayaquil y por qué hubo un fallo técnico.

