Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

puerto maritimo de guayaquil
Se formó una larga fila de trailers en la avenida 25 de Julio, foto referencial.EXPRESO

Falla técnica en el Puerto Marítimo genera caos vehicular en el sur de Guayaquil

En el Puerto Marítimo hay largas filas de tráileres y la ocupación de cinco carriles en la avenida 25 de Julio

Según reportes preliminares, un problema técnico habría impedido que el Puerto Marítimo de Guayaquil atienda con normalidad la recepción y entrega de carga vinculada al comercio exterior. La situación provocó que decenas de unidades pesadas quedaran represadas a lo largo de la vía.

TE INVITAMOS A LEER: Locales advierten pérdidas de hasta 60 % por toque de queda Ecuador

El inconveniente derivó en la ocupación de hasta cinco carriles por parte de los tráileres, afectando de forma directa la circulación vehicular en una de las arterias más transitadas de Guayaquil, la avenida 25 de Julio. La congestión se intensificó en plena hora pico, cuando miles de ciudadanos se movilizaban hacia sus lugares de trabajo.

Conductores particulares y usuarios del transporte público expresaron su malestar por los retrasos en sus desplazamientos. Señalan que la falta de información oficial y la ausencia de rutas alternas claras agravaron el impacto en la movilidad.

RELACIONADAS

Los camiones llevan más de cuatro horas en fila

REUNION DE TRANSPORTI (15997286)

Tensión Ecuador-Colombia: reunión en Tulcán concluye sin soluciones para gremios

Leer más

Los choferes de transporte pesado aseguraron que han permanecido en fila por más de cuatro horas. De acuerdo con su versión, el represamiento se originó por fallas técnicas en la terminal portuaria, situación que —según indicaron— ya habría sido solucionada.

Asimismo, estiman que hasta el mediodía se normalizaría la atención y se despacharía a todas las unidades que permanecen en espera, mientras el tránsito en la zona intenta recuperar la fluidez.

Se espera que las autoridades explique qué exactamente pasó en el Puerto Marítimo de Guayaquil y por qué hubo un fallo técnico.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asesinato de Carlos Maruri, jefe de operaciones del IESS en Guayaquil: lo que se sabe

  2. INAMHI pronostica más lluvias en Guayas y CELEC alista descargas en Daule-Peripa

  3. Turno revisión vehicular Quito: Fechas para cumplir el trámite

  4. ¿Qué pasó con la investigación sobre los presuntos nexos de Mafer Vargas con Norero?

  5. Falla técnica en el Puerto Marítimo genera caos vehicular en el sur de Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Cierre nocturno en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y detalles a considerar

  2. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  3. Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

  4. John Reimberg sobre el toque de queda: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra"

  5. Pabel Muñoz: RC revela las condiciones para apoyar su reelección en Quito

Te recomendamos