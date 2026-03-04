Fiscalía investiga una red que llevaba personas al exterior para explotación laboral

Fiscalía y policía realizaron operativos en Pichincha y Carchi para detener a seis sospechosos por supuesta trata de personas

Agentes de la policía y Fiscalía ejecutaron un operativo para detener a seis personas, durante la investigación de una supuesta red de trata de personas.

Cédulas de identidad ecuatoriana, pasaportes y dinero en efectivo se incautaron agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional, durante dos operativos ejecutados la madrugada de este 4 de marzo de 2026 en las provincias de Pichincha y Carchi para detener a seis sospechosos, quienes están investigados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Fiscalía informó que durante las intervenciones, se ejecutaron las órdenes de detención de seis personas: tres hombres de nacionalidad extranjera y tres ecuatorianos. Los sospechosos fueron esposados y trasladados ante la autoridad para que un juez defina su situación jurídica.

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público, los sospechosos serían parte de una aparente red delictiva que trasladaba a migrantes al extranjero de forma ilegal. "Llevaba personas desde Ecuador al exterior para explotarlas laboralmente", indicó la Fiscalía en sus redes sociales junto a imágenes de tres allanamientos realizados en viviendas.

Además de los documentos personales de los viajeros, los uniformados decomisaron tarjetas de crédito, celulares, varios dispositivos electrónicos y una furgoneta que habría sido mencionada en la investigación. Los elementos fueron levantados y retenidos como evidencias de la indagación en curso.

¿Qué es la trata de personas?

Al tratarse de una investigación fiscal, el Ministerio Público no precisó los nombres de los sospechosos. Solo señaló que Yin J., Christian S. y Romel M. estaban entre los detenidos.

Los sospechosos serán procesados y podrían enfrentar una pena de cárcel, según lo dispone el artículo 92 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La ley establece que el delito de trata de personas es "la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines

de explotación".

