Fuertes lluvias en Santa Elena dejan inundaciones y lanchas hundidas en Chanduy

El desbordamiento del río San Rafael generó este 4 de marzo olas, afectó lanchas y puso en riesgo viviendas en Santa Elena

Varias embarcaciones artesanales resultaron hundidas o quedaron a la deriva, afectando directamente el sustento de pescadores del puerto de Chanduy.

El invierno no da tregua en la península de Santa Elena y mantiene en vilo a cientos de familias. Desde la madrugada de este miércoles 4 de marzo, la lluvia ha caído de manera incesante sobre la provincia, dejando a su paso inundaciones, embarcaciones dañadas y comunidades enteras bajo amenaza.

La mañana de este miércoles fue especialmente angustiante en el puerto de Chanduy. El río San Rafael, que nace en la cordillera, en la zona de Zapotal, se desbordó con fuerza tras las intensas precipitaciones. La corriente arrastró palizada, sedimentos y todo lo que encontró a su paso hasta desembocar en el mar.

En la provincia de Santa Elena, pescadores de Chanduy reportaron inconvenientes en el puerto debido a las fuertes lluvias y al desbordamiento de un río cercano, lo que afectó las actividades de la zona.

Olas que sorprendieron a los pescadores

El impacto fue devastador. Al mezclarse el agua dulce con el mar embravecido, se formaron grandes olas que sorprendieron a los pescadores. Varias lanchas terminaron hundidas y otras quedaron a la deriva, mientras sus propietarios observaban impotentes cómo su herramienta de trabajo desaparecía bajo el agua.

“No podemos salir a faenar, y los que zarparon en la madrugada no pueden regresar a puerto. El mar está enfurecido”, relató con preocupación el pescador Guillermo Bernardino, mientras señalaba la línea costera convertida en un escenario de caos. En el mismo sector, varias calles quedaron anegadas, lo que dificulta el tránsito y pone en riesgo viviendas cercanas.

La emergencia no fue exclusiva de Chanduy. En el puerto de Santa Rosa, en el cantón Salinas, el fuerte oleaje provocó que dos embarcaciones se viraran.

La mañana de este miércoles, 4 de marzo, varias lanchas terminaron hundidas debido al fuerte oleaje JOFFRE LINO

“Cuando el agua de los ríos se une con la del mar, se producen oleajes más fuertes y hay que extremar precauciones para evitar tragedias”, explicó el pescador Silvano Chichanda, quien aseguró que cada temporada invernal representa una amenaza latente para quienes dependen del mar.

Comunas bajo amenaza

La situación es crítica en varias comunas del sur peninsular, pertenecientes a las parroquias Chanduy y Simón Bolívar. Localidades como Engunga, Tugaduaja, San Rafael, Zapotal, Villingota y Sucre reportan severas afectaciones por el desbordamiento de ríos y la acumulación de agua.

En la parroquia Colonche, sectores como Salanguillo, Las Balsas, Ceibitos y El Corozo también han sufrido los estragos del temporal, con viviendas inundadas y caminos rurales deteriorados.

Ante la emergencia, la Secretaría de Gestión de Riesgos, en conjunto con la Alcaldía y la Prefectura de Santa Elena, coordina acciones para asistir a las familias afectadas. Con maquinaria pesada se desbloquean las alcantarillas que, en algunos casos, quedaron taponadas por la gran cantidad de ramas y sedimentos arrastrados por los riachuelos.

En sectores residenciales de Salinas se sufren las afectaciones por el invierno. JOFFRE LINO

“Estamos tratando de llegar con ayuda a todos los sectores. En algunos casos, se ha pedido a las personas que viven en zonas de riesgo que evacúen y se trasladen a casas de familiares para salvaguardar su integridad”, informó Juan Carlos Yagual, representante de la entidad en la península.

