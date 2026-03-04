Lluvias Guayaquil: Inundaciones y desborde de río afectó a 94 familias en zona rural

Emergencia invernal ocurrió en la parroquia El Morro y en la comuna San Juan, informó la empresa municipal Segura

Zonas urbanas y rurales de Guayaquil han registrado inundaciones por las lluvias de los primeros meses de este 2026.

La parroquia rural El Morro y la comuna San Juan, en vía a la costa, fueron afectadas por el invierno que se registra en Guayaquil y otras ciudades de Ecuador, en los primeros meses de 2026.

La empresa municipal Segura informó este miércoles 4 de marzo que el desbordamiento del río Grande provocó que 57 familias fueron perjudicadas en la comuna San Juan.

En El Morro, las fuertes provocaron inundaciones, indicó Segura EP. Esto afectó a 37 familias. En ambos casos, la entidad repartió kits de alimentos no perecibles.

Boletín | Segura EP atiende de manera oportuna a dos sectores, comuna San Juan y parroquia El Morro, afectados por las fuertes lluvias. pic.twitter.com/twpXBS4eQX — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 4, 2026

Invierno está en su punto más crítico

Vía Babahoyo - Jujan fue cerrada por inundaciones: estas son las dos rutas alternas Leer más

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) explicó este miércoles que el Litoral enfrenta precipitaciones extremadamente fuertes.

Se debe a un calentamiento anómalo en la temperatura superficial del mar y a la incidencia directa de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), según dijo Boris Malave, vocero de la entidad, en diálogo con EXPRESO.

Se prevé que las lluvias intensas y los caudales de los ríos se mantengan sobre sus valores normales durante marzo, abril y mayo.

Posorja, otra parroquia rural de Guayaquil, soportó una inundación el pasado 28 de febrero, que no dejó heridos pero sí afectaciones al traslado de los habitantes del recinto San Juan.

480 milímetros de aguas lluvias recibió Guayaquil, según Inamhi; el promedio histórico es de 325 milímetros

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!