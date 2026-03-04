INAMHI pronostica más lluvias en Guayas y CELEC alista descargas en Daule-Peripa

En el COE Provincial, presidido por Marcela Aguiñaga, sesionó para coordinar acciones frente al incremento de los caudales

La provincia del Guayas enfrenta el pico más crítico de la temporada invernal 2026 bajo un escenario hidrológico complejo. Durante la sesión permanente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, instalada este 4 de marzo, las autoridades nacionales confirmaron que las precipitaciones han superado los promedios históricos, generando presión sobre el embalse Daule-Peripa y saturando los sistemas de drenaje en 20 cantones.

A la sesión asistieron representantes de Samborondón y Guayaquil, además de los alcaldes Pedro Solines (Milagro) y Wilson Cañizares.

¿Qué dijo el INAMHI?

El reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) no es alentador. Boris Malave, vocero de la entidad, explicó que el litoral ecuatoriano experimenta un calentamiento anómalo en la temperatura superficial del mar, alcanzando los 28 grados Celsius.

Este fenómeno, sumado a la incidencia directa de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), ha desencadenado precipitaciones extremadamente fuertes. En jurisdicciones como Guayaquil, donde el promedio histórico de lluvias es de 325 milímetros, los registros actuales ya superan los 480 milímetros. Los modelos probabilísticos expuestos por el INAMHI proyectan que las lluvias intensas y los caudales de los ríos se mantendrán sobre sus valores normales durante los meses de marzo, abril y mayo.

Prefecta Marcela Aguiñaga coordinando acciones en el COE Provincial ante emergencia climática en Guayas. Carlos Pino

El estado del embalse Daule-Peripa

La acumulación de agua ha puesto en el foco de atención la operatividad del embalse Daule-Peripa, la principal reserva hídrica del país. Pablo Espinosa Girón, gerente encargado de la Unidad de Negocio Hidronación de CELEC EP, precisó que la represa registra actualmente una cota de 78,55 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

Aunque el límite máximo de operación es de 85 m.s.n.m., el ingreso de caudales es masivo. Durante la jornada del 3 de marzo, el embalse recibió un promedio de 1.164 metros cúbicos por segundo (m³/s), mientras que el volumen de descarga (turbinado) se mantuvo en 390 m³/s.

Espinosa aclaró que la entidad aún dispone del 50,3 % del volumen útil para almacenamiento (1.600 hectómetros cúbicos) y desmintió los rumores sobre aperturas no programadas de las compuertas. Sin embargo, CELEC no descarta ejecutar descargas preventivas en las próximas semanas si se registran cinco días consecutivos con ingresos superiores a los 1.000 metros cúbicos por segundo.

Estas liberaciones controladas se coordinarán evaluando los pronósticos de lluvia aguas abajo y los niveles de marea en Guayaquil, según CELEC, para minimizar el impacto en las poblaciones ribereñas.

Colapso agrícola

Mientras las autoridades nacionales calculan los niveles de retención en la presa, el impacto en territorio es severo. La prefecta Marcela Aguiñaga, quien preside el COE Provincial, reportó 62 emergencias activas y la movilización de maquinaria para atender socavones y realizar el desazolve urgente de ríos.

El balance agrícola presentado en la sesión expone áreas de anegamiento que superan las 54.000 hectáreas. Los sectores arroceros de Samborondón (13.000 hectáreas), Daule (7.000) y Salitre (6.000) figuran entre las zonas de mayor afectación.

La emergencia climática mantiene a la provincia en alerta roja. Hasta el cierre de este reporte parcial, las instituciones contabilizaban más de 32.900 personas afectadas, a la espera de las resoluciones definitivas que adopte la plenaria del COE para enfrentar el recrudecimiento del temporal.

