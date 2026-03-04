Expreso
  Guayaquil

Imagen referencial. Un establecimiento en la avenida Víctor Emilio Estrada sufrió su segundo ataque con explosivos en menos de ocho días.CANVA

Nuevo ataque con explosivos registrado en Urdesa, norte de Guayaquil

Un establecimiento en la avenida Víctor Emilio Estrada sufrió su segundo ataque con explosivos en menos de ocho días

La madrugada de este miércoles 4 de marzo, alrededor de las 03:00, un establecimiento comercial ubicado en la avenida Víctor Emilio Estrada, entre las calles Ficus y Guayacanes, fue blanco de un nuevo ataque con artefactos explosivos. El hecho ha generado preocupación entre residentes y comerciantes de Urdesa Central, al norte de Guayaquil, quienes ven con alarma cómo la violencia se instala en una de las zonas más concurridas y vigiladas de la ciudad.

El local, que anteriormente funcionaba como centro de venta y reparación de teléfonos celulares, quedó con graves daños estructurales. La puerta metálica enrollable fue destruida, la puerta interna de vidrio se hizo añicos, parte del tumbado colapsó y las vitrinas quedaron reducidas a escombros. Incluso una cámara de videovigilancia fue arrancada de su base por la fuerza de la detonación.

Este es el segundo ataque con explosivos que recibe el mismo inmueble en menos de ocho días. La Policía Nacional ya se encuentra revisando los videos de las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables de colocar el artefacto explosivo.

Vivienda del barrio 18 de Octubre quedó destruida tras ataque armado e incendio en Machala.

Machala: Atacantes vestidos como policías asesinaron a una familia y quemaron su casa

Otros ataques registrados en Guayaquil

El 9 de enero se perpetraran ataques con artefactos explosivos contra varios locales comerciales en el suroeste y centro de Guayaquil. Los hechos se registraron en distintos puntos de la ciudad y dejaron daños materiales significativos, aunque no se reportaron víctimas.

El primer atentado ocurrió en las calles Pío Montúfar y Pedro Pablo Gómez, frente al hospital Bicentenario. Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta colocaron un artefacto explosivo en la puerta enrollable de un negocio dedicado a la venta de electrodomésticos y cocinas industriales.

Horas después, alrededor de las 02:00, se reportó un segundo hecho similar en las calles 12 y Huancavilca, en el suroeste de Guayaquil. En este punto, los delincuentes habrían atacado dos locales comerciales: una distribuidora de vehículos y un taller mecánico, ambos de propiedad del mismo dueño.

