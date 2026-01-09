Dos ataques con explosivos se registraron en el suroeste y centro de Guayaquil

En ambos casos, los delincuentes llegaron en motocicletas. Ciudadanos expresaron su alarma por estos hechos

Ataque con artefacto explosivo causó daños materiales en un negocio del centro de Guayaquil.

Una madrugada de terror vivieron los habitantes del suroeste y centro de Guayaquil, luego de que sujetos armados, a bordo de motocicletas, perpetraran ataques con artefactos explosivos contra varios locales comerciales.

El primer atentado se registró en las calles Pío Montúfar y Pedro Pablo Gómez, frente al hospital Bicentenario. Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el sitio y colocaron un artefacto explosivo en la puerta enrollable de un negocio dedicado a la venta de electrodomésticos y cocinas industriales.

La detonación provocó daños materiales considerables, entre ellos vidrios rotos y afectaciones a la estructura del local, además de generar pánico entre moradores y comerciantes del sector. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Dos atentados con explosivos se registraron en menos de dos horas en Guayaquil. CHRISTIAN VINUEZA

En el suroeste porteño

Horas después, alrededor de las 02:00, se reportó un segundo hecho similar en las calles 12 y Huancavilca, en el suroeste de la ciudad. En este punto, los delincuentes habrían atacado dos locales comerciales: una distribuidora de vehículos y un taller mecánico, ambos de propiedad del mismo dueño.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que los sospechosos llegan al lugar, colocan el explosivo y huyen rápidamente en la motocicleta. Este material ya es analizado por las autoridades.

Personal de la Policía Nacional acudió a ambos sitios para recabar indicios, acordonar las zonas afectadas e iniciar las investigaciones, con el fin de determinar si estos atentados estarían relacionados con extorsiones u otros delitos vinculados al crimen organizado.

