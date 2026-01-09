Dos ataques con explosivos se registraron en el suroeste y centro de Guayaquil
En ambos casos, los delincuentes llegaron en motocicletas. Ciudadanos expresaron su alarma por estos hechos
Una madrugada de terror vivieron los habitantes del suroeste y centro de Guayaquil, luego de que sujetos armados, a bordo de motocicletas, perpetraran ataques con artefactos explosivos contra varios locales comerciales.
El primer atentado se registró en las calles Pío Montúfar y Pedro Pablo Gómez, frente al hospital Bicentenario. Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el sitio y colocaron un artefacto explosivo en la puerta enrollable de un negocio dedicado a la venta de electrodomésticos y cocinas industriales.
Te invitamos a leer | Isla Mocolí: crimen expone la fragilidad de La Puntilla ante los 'narcovecinos'
La detonación provocó daños materiales considerables, entre ellos vidrios rotos y afectaciones a la estructura del local, además de generar pánico entre moradores y comerciantes del sector. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.
En el suroeste porteño
Horas después, alrededor de las 02:00, se reportó un segundo hecho similar en las calles 12 y Huancavilca, en el suroeste de la ciudad. En este punto, los delincuentes habrían atacado dos locales comerciales: una distribuidora de vehículos y un taller mecánico, ambos de propiedad del mismo dueño.
Tarifa social en la Metrovía: quiénes pueden aplicar al beneficio este 2026Leer más
Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que los sospechosos llegan al lugar, colocan el explosivo y huyen rápidamente en la motocicleta. Este material ya es analizado por las autoridades.
Personal de la Policía Nacional acudió a ambos sitios para recabar indicios, acordonar las zonas afectadas e iniciar las investigaciones, con el fin de determinar si estos atentados estarían relacionados con extorsiones u otros delitos vinculados al crimen organizado.
¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!