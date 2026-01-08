Mascotas perdidas en Guayaquil: En estos sectores se reporta más animales extraviados

La Fundación Rescate Animal publicó su informe de animales perdidos y encontrados en Ecuador durante 2025

Dejar que las mascotas deambulen libremente por las calles es una de las causas de extravío y corren el riesgo de que las atropellen.

Permitir que una mascota salga libremente de casa, creyendo que volverá por sí sola, es una de las causas de extravío de animales en Guayaquil, según se afirmó en un informe de la Fundación Rescate Animal.

En Ecuador, el proyecto “Alerta, Me Perdí” registró 3.392 reportes de animales perdidos y encontrados, durante 2025. "Solo 3 de cada 10 animales reportados lograron volver a casa", se indicó.

La entidad detectó cinco sectores de Guayaquil en los que se concentran los casos de extravío de mascotas: Suburbio, Guasmo Sur, Bastión Popular, Mucho Lote y Sauces.

También se ha detectado casos de mascotas perdidas en sectores como La Alborada y Urdesa, en el norte de la ciudad.

“Esto demuestra que el extravío animal es un fenómeno transversal, vinculado a la forma en que está organizada la ciudad y no únicamente a comportamientos individuales”, se mencionó en el reporte.

¿Por qué se pierden las mascotas?

Entre las principales causas de este fenómeno, a nivel nacional, están: no percatarse de que la mascota salió de casa o que el animal aprovechó que la puerta quedó abierta y se escapó.

Pero también se mencionan factores externos como la pirotecnia o el robo. Durante los últimos días, a propósito de las festividades de Año Nuevo, han proliferado en redes sociales el reclamo de ciudadanos por el uso indiscriminado de petardos, lo que ahuyenta a las mascotas.

Rescate Animal advirtió que el extravío de mascotas provoca costos sociales, sanitarios y éticos, tales como siniestros viales, saturación de rescatistas, conflictos comunitarios y normalización del abandono indirecto.

Por eso se hicieron recomendaciones como la creación de un registro municipal para los animales de compañía, exigir que las mascotas porten un collar con placa visible y que se trabaje hacia la obligatoriedad del microchip de identificación.

También se hizo hincapié en campañas permanentes de esterilización, identificación y cuidado de las mascotas, para que no se escapen, así como protocolos para animales encontrados.

