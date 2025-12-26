Una Guayaquil ‘instagrameable’ que no resuelve lo complejo

Monopolio. En el centro se concentran los espacios que son atractivos para pasear o fotografiarse, algo que no ocurre igual en otras zonas, sobre todo periféricas.

Lo que empezó como una conversación de colegas, terminó como un debate sobre lo que le pasa a nuestras ciudades y a quienes las habitamos. La falta de solución a los problemas de fondo las vuelven espacios ‘maquillados’, pero no ‘vivos’.

Este “maquillaje urbano” incluye “pequeños equipamientos, murales, colores, miradores, pasos cebra coloridos, lo ‘instagrameable’ de 15 segundos”.

“Pero cuando la conversación gira hacia hábitat, periferia, suelo, vivienda, gestión integral o desigualdad territorial, participación, ambiente, nuestras cuencas hídricas, etc., ahí aparece el rechazo, la preocupación y la palabra ‘imposible’ y la frase ‘seamos realistas’”, fue la autocrítica de un grupo de expertos.

Las reflexiones fueron recogidas en un artículo que el planificador urbano y arquitecto Joe Arévalo, publicó en su cuenta de la red social LinkedIn.

“Guayaquil históricamente ha tenido esta problemática de la (falta de) planificación, al igual que todas las ciudades latinoamericanas en su mayoría, que no nos hemos planificado, no nos hemos desarrollado de una manera técnica sino tal vez de una manera muy emergente”, resume Arévalo a EXPRESO.

“Uno piensa en Guayaquil y te lleva tal vez a las partes más céntricas de la ciudad, que de cierta manera están embellecidas, pero que no se ve lo mismo en este Guayaquil más expandido, más periférico, en ocasiones también cercano a la parte territorial del río, pero olvidado de la parte humana y social”, advierte el especialista.

En su artículo, Arévalo menciona que no solo en Guayaquil, sino en otras ciudades del país, se apuesta por obras decorativas, como pintar imágenes en pasos cebra o se colocan figuras para que los visitantes generen contenido para redes sociales.

Pero cuando lo viral pasa, resurgen los problemas de vivienda, movilidad, recolección de desechos, medioambiente, desigualdad, en resumen, del derecho a la ciudad. “Debemos hablar de que hay personas que no están habitando, ni viviendo, sino sobreviviendo en nuestras ciudades y territorios”.

INTEGRANTES DE LA BATUCADA POPULAR PASAN JUNTO A UN BOTADERO DE BASURA EN SOCIO VIVIENDA, QUE ESTÁ FRENTE A UN COLEGIO AG-EXPRESO CORTESÍA

Para la coordinadora de la Fundación Minkayni, Johanna Chévez, eventos como el que recientemente reactivó el espacio público en calle Panamá son positivos, pero “solamente llegan a un público que tiene la posibilidad de tomar un taxi o están cerca, pero al final solo son espacios de entretenimiento”.

Pero en sectores como Socio Vivienda, menciona Chévez, no solo se convive con la falta de espacios de esparcimiento y eventos de inseguridad, sino con botaderos de basura, incluso cerca de centros educativos.

“Te das cuenta de que la infraestructura en ciertos sectores no llega de la misma forma como llega al centro o a sectores donde están mejor desarrollados”, cuestiona Chévez, quien trabaja con niños y jóvenes.

Ella cree que la falta de planificación ha derivado en la problemática de viviendas de 36 metros cuadrados, donde viven hasta diez personas.

Otro tema es el de los traslados. Chévez recuerda que una falta de transporte público efectivo lleva a las personas a desperdiciar horas en el tráfico, lo que reduce su calidad de vida y el tiempo con sus familiares.

Katherine Flores, docente de Arquitectura en la Universidad de Guayaquil, menciona algo que EXPRESO ha recogido en sectores de vía a la costa: se construyen viviendas, pero a costa de la deforestación de grandes áreas, sin que exista un plan adecuado de remediación.

Hay expectativa en Guayaquil por lo que incluirá el máster plan 2050, cuya elaboración se prevé adjudicar en 2026. Expertos han dicho a EXPRESO que será una oportunidad clave para encaminar un cambio de paradigma en la ciudad.

Para Arévalo, será importante diagnosticar la realidad de la ciudad, más allá de las cifras que son favorables a una administración. “Guayaquil tiene las esculturas muy atractivas, por ejemplo de lustradores, pero no sabemos dónde vive el lustrador y con qué calidad de vida territorial. Es algo que es necesario entenderlo”, insiste.

Él aclara que no está mal mejorar las calles y hacer eventos, pero que esto serán únicamente medidas parche si no se hacen cambios estructurales en zonas necesitadas de aspectos básicos.

En su artículo, Arévalo cuestiona: “¿El urbanismo y la planificación sin conciencia social y de clase, sin conciencia ambiental, qué es? Maquillaje urbano. O, ¿cómo le llamaremos? Escenografía para fotografías de políticos y turistas”.

