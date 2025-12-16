Pintan nuevos pasos cebra frente a San Marino tras reportaje de EXPRESO

La falta de señalética y el exceso de velocidad convirtieron este cruce en un punto de alto riesgo para los peatones

En la intersección de la avenida Francisco de Orellana y Carlos Plaza Dañín hay alta concurrencia peatonal por ser una zona comercial.

Tras un reportaje de EXPRESO que evidenció la inseguridad vial en la zona, se pintaron nuevos pasos cebra en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Carlos Plaza Dañín, frente al centro comercial San Marino, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los peatones en uno de los puntos más conflictivos del norte de Guayaquil.

Este Diario recogió, en octubre pasado, que esta zona de alto movimiento comercial, es insegura para los peatones debido a la falta de señalética y el diseño inadecuado de la vía, que favorece el exceso de velocidad de los vehículos.

Sobre todo en la curva que delinea al centro comercial San Marino, los conductores irrespetan el semáforo, lo que complica el cruce de los transeúntes.

“No se puede ver los carros que vienen, es un punto ciego. No respetan la luz roja y giran a velocidad. Es un coctel de riesgos”, dijo entonces Esmeralda Valarezo, de la Fundación Movidana.

Esta es la curva donde el exceso de velocidad pone en peligro a los peatones

Ella advirtió que, ante un siniestro vial, lo más probable es que se culpe al peatón, que tiene prioridad de paso.

EXPRESO consultó entonces a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) sobre cuándo se aplicaría la señalética horizontal, a lo que la entidad respondió que se daría “en las próximas semanas”.

Ese día llegó. Los pasos cebra ahora delimitan el espacio seguro para que las personas crucen entre ambas aceras de la avenida Francisco de Orellana.

Nulo control en paradero de buses

Otro punto aún por resolver en este sector es el ancho de las aceras, que no garantiza una adecuada movilidad para los peatones.

También falta control de la ATM para que los conductores de buses de transporte público respeten la parada que está afuera del centro comercial Plaza Quil y no dejen pasajeros en plena vía.

