FC Barcelona vs. Athletic: hora y canales para ver EN VIVO la Supercopa de España

La Supercopa de España inicia con la semifinal entre el FC Barcelona, vigente campeón, y el Athletic de Bilbao

La Supercopa de España alzará el telón este martes 7 de enero, desde las 14:00 (de Ecuador), en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí), con la disputa de la primera semifinal entre el vigente campeón, el FC Barcelona, y el Athletic, que aspira a dar la campanada tras un inicio de curso irregular.

De entre los cuatro aspirantes a levantar el trofeo, incluyendo a los otros semifinalistas, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el equipo de Hansi Flick es el que llega en mejor momento: líder de LaLiga y precedido por una racha de ocho triunfos entre todas las competiciones, con una derrota en los últimos trece duelos.

Con 15 títulos en sus vitrinas, el Barcelona es el equipo más laureado de esta competición, por delante del Real Madrid (13) y del Athletic (3), los dos rivales a los que superó en la pasada edición. En aquella ocasión, derrotó en semifinales al club vasco (0-2) y goleó en la final al eterno rival (2-5).

El Barça ha viajado a Arabia Saudí con las bajas por lesión del volante Gavi y del defensa Andreas Christensen. La novedad en el último entrenamiento fue la ausencia de Lamine Yamal, la joya blaugrana, aunque se espera que sea titular.

Flick intentará replicar el éxito del último duelo contra el Athletic, la goleada (4-0) del 22 de noviembre en Liga, en la que el cuadro azulgrana sorteó la agresiva presión bilbaína en la salida de balón, ganó la batalla física en la medular y aprovechó los metros a la espalda de la zaga rojiblanca.

Resultará decisiva la contundencia en las áreas, donde el Barça ha ganado fiabilidad desde la llegada de Joan García, que brilló el domingo contra su exequipo, el Espanyol, e intentará reafirmar su condición como uno de los mejores porteros del mundo ante Unai Simón, cancerbero del Athletic y titular en la selección española.

Los datos claves del partido

Fecha: Miércoles 7 de enero

Hora: 14:00 (de Ecuador)

Estadio: Al Jawhara (Yeda, Arabia Saudí)

Transmite: El Canal del Fútbol

Sigue en vivo FC Barcelona vs. Athletic

