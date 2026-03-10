Expreso
  Guayaquil

parada metrovia
Referencial.Se realizarán trabajos en la estructura de la parada en Las Monjas.CORTESÍA

Anuncian cierre de parada de Metrovía en Urdesa por mantenimientos

El cierre se dará entre la mañana y tarde de este 11 de marzo. Conoce los detalles

Los constantes cierres viales y la suspensión temporal de estaciones del sistema Metrovía se han vuelto cada vez más frecuentes en Guayaquil, principalmente debido al deterioro de la infraestructura y a los trabajos de mantenimiento que ejecuta el Municipio de Guayaquil

Estas intervenciones, aunque buscan mejorar las condiciones del transporte y de las vías, también han provocado molestias entre conductores y usuarios del sistema por los cambios recurrentes en la movilidad de la ciudad.

Parada de la Metrovia de Urdesa será cerrada este 11 de marzo

A este escenario se suma un nuevo cierre programado en el norte de la urbe. La administración de la Metrovía informó que la parada Las Monjas, ubicada en el sector de Urdesa y en el sentido Centro – Bastión, tendrá una suspensión parcial de su servicio este miércoles 11 de marzo, entre las 10:00 y las 14:00.

La medida responde a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la cubierta de la estación. Durante ese periodo, el acceso a la parada estará restringido mientras se ejecutan las labores de intervención en la estructura.

Ante esta situación, las autoridades del sistema recomendaron a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar estaciones cercanas para continuar sus trayectos. 

Entre las alternativas disponibles se encuentran las paradas Colegio 28 de Mayo y Bellavista, que operarán con normalidad durante el horario de los trabajos.

Este tipo de intervenciones se ha repetido con frecuencia en distintos puntos de la ciudad. En las últimas semanas también se han registrado cierres de calles por bacheo o rehabilitación de vías impulsados por el Municipio de Guayaquil, lo que ha generado ajustes en rutas de transporte y mayor congestión vehicular.

