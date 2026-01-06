Janner Corozo a Liga de Quito: los detalles de la negociación con Barcelona SC

Barcelona SC y Liga de Quito buscan un acuerdo para que el ofensivo Janner Corozo cambie de club para 2026. Los detalles

En las días previos al inicio de las pretemporadas de los equipos de la LigaPro se comienza a hablar sobre los posibles cambios de clubes de jugadores y de refuerzos para encarar lo que será la temporada 2026.

Te invitamos a leer: Aucas busca DT: ¿quién reemplazará a Juan Pablo Buch tras su salida?

Es el caso de Liga de Quito y Barcelona SC, que estarían en negociaciones para realizar un intercambio de futbolistas de la zona ofensiva. Del lado de los amarillos sería Janner Corozo quien no quiere seguir en el club y podría vestir de blanco.

El extremo, al que le deben cuatro meses de sueldo, espera que se llegue a un acuerdo entre clubes para no tener que buscar su salida del Ídolo por los incumplimientos en el pago de su salario por parte de los toreros.

Esteban Enderica, vigente y con la gran motivación de su hija Leer más

En estos diálogos también han aparecido los nombres de los jugadores albos Alexander Alvarado y Michael Estrada, quienes interesarían a Barcelona SC si se da la salida de Corozo, quien fue el goleador de los amarillos en la LigaPro 2025.

Tanto Alvarado como Estrada no fueron piezas titulares para el entrenador Tiago Nunes, quien sigue al mando de los universitarios, por lo que estarían buscando opciones en otros clubes donde tengan mayor protagonismo.

Liga de Quito y sus refuerzos

Liga de Quito dio a conocer que el miércoles 14 de enero realizará la presentación oficial de los refuerzos para 2026. El evento se llevará a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y contará con la presencia de los abonados Liguistas.

Los regalos del rey están llegando 🤩



¡Bienvenido Alejo! 🫂🙂‍↕️ pic.twitter.com/7yHiLYBwwt — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 6, 2026

Además de Corozo, está el volante Alejandro Tobar, quien tuvo una destacada actuación con Deportivo Cuenca, y fue el líder de asistencias de la LigaPro 2025, y que fue anunciado como incorporación el martes 6 de enero.

Los nuevos uniformes albos

Liga de Quito también presentó mediante sus redes sociales los uniformes que lucirá en 2026. El titular mantiene el color blanco como principal, y mangas azules, mientras que los alternos son celeste y negro con detalles en rojo.

¡Colección llena pasión, gloria y estilo! ¡Solo para el Rey! pic.twitter.com/OrfJoa2yLQ — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 6, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!