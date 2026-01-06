Expreso
Aucas busca entrenador para la temporada 2026.ARCHIVO / EXPRESO

Aucas busca DT: ¿quién reemplazará a Juan Pablo Buch tras su salida?

Aucas tiene negociaciones avanzadas con el principal candidato para ser su nuevo entrenador. Tiene experiencia en la LigaPro

Aucas, tras tomar la decisión de la salida del entrenador colombiano Juan Pablo Buch, está en busca de contratar al técnico que comandará el banquillo del Papá para la LigaPro y la Copa Ecuador de 2026.

La dirigencia del cuadro oriental tiene como principal candidato a un estratega que tiene experiencia como jugador en Liga de Quito y la Tricolor, y también como entrenador en equipos de la Serie A del campeonato nacional.

Se trata de Norberto Araujo, quien tiene avanzadas negociaciones como Aucas para sumarse como técnico. El Beto fue el timonel de Deportivo Cuenca en 2025 y decidió no continuar en el club por los problemas económicos, pese a tener una buena campaña que selló con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. 

Aucas, entrenador, Norberto Araujo, LigaPro, 2026
Norberto Araujo es el principal candidato para dirigir a Aucas.ARCHIVO / EXPRESO

Si se llega a un acuerdo, el Papá será el tercer equipo del Beto en la LigaPro tras su paso por los banquillos de Cumbayá y Deportivo Cuenca. Su misión será que el cuadro oriental recupere el protagonismo y clasifique a torneos internacionales.

Los números de Araujo en Deportivo Cuenca

Norberto Araujo se estrenó como entrenador en la LigaPro con Cumbayá, desde enero hasta mayo de 2024. En septiembre de ese año tomó el mando de Deportivo Cuenca hasta finales de 2025 consiguiendo el boleto a la Copa Sudamericana 2026.

En su paso por el Expreso Austral, el estratega argentino-ecuatoriano registró 21 partidos ganados, 12 empatados y 19 perdidos.

