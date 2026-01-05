LigaPro 2026: Altas y bajas de los equipos para esta temporada

Los clubes empezaron a armar sus plantillas para lo que será la séptima temporada LigaPro. Así se mueve el mercado de fichaje

El regreso de Miller Bolaños a Emelec ha sido uno de los 'bombazos' del mercado.

Los 16 equipos de LigaPro Serie A ya empiezan a anunciar llegadas y a despedirse de jugadores y cuerpos técnicos a vísperas de lo que será la séptima edición del campeonato ecuatoriano bajo la organización de dicha institución.

Independiente del Valle, actual campeón de LigaPro, es quien más ha movido sus 'fichas', con un par de salidas y 'uno que otro' fichaje para este año 2026. En contraparte, Emelec es el equipo de Serie A con más bajas hasta la emisión de esta nota, llegando a 11 salidas confirmadas. Delfín, Orense, Manta FC y Liga de Quito son los equipos que no tienen salidas, llegadas o renovaciones confirmadas, aunque los Albos ya anunciaron la fecha de presentación de sus nuevos fichajes.

Independiente del Valle

Los 'Rayados' son los últimos campeones de LigaPro, y van en busca del bicampeonato cambiando al capitán del barco sangolquileño. Javier Rabanal, ultimo DT de los 'Negriazules', salió del país con dirección al fútbol peruano, por lo que Independiente tuvo que salir al mercado a buscar una nueva cabeza para su plantilla, la cual encontró en otros 'Negriazules'. Joaquín Papa fue el elegido por la dirigencia del 'Matagigantes' para tomar el timón del dos veces campeón de LigaPro.

Las despedidas siempre son tristes, en el fútbol no hay excepción. La incorporación del nuevo técnico también deja salidas en el cuadro dos veces campeón de Copa Sudamericana, entre las cuales destaca la de Renato Ibarra (Christian Zabala y Oscar Quiñonez también se unen a la salida del extremo ecuatoriano).

Gracias, Renato, por dejarlo todo en la cancha con nuestra camiseta 💙🖤. Hoy nos toca decir adiós, pero nos quedamos con los mejores recuerdos de tu paso por el Negriazul. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos en tu próximo desafío.

¡Todo lo mejor en lo que venga! 🙌✨… pic.twitter.com/l1IRjQPY3h — Independiente del Valle (@IDV_EC) January 5, 2026

No todo es despedidas en los 'Rayados del Valle'. Djorkaeff Reasco (delantero) y Daykol Romero (lateral) se unen a Independiente como las nuevas cartas en la ofensiva y defensiva de los quiteños. Reasco llega tras ser goleador de un decaído y descendido El Nacional, mientras que Romero terminó siendo el lateral titular de la Universidad Católica campeón de Copa Ecuador.

Velocidad, entrega y compromiso para nuestra banda. 🏃💨

Daykol Romero se suma al proyecto de #IDV para este 2026. Estamos listos para ver tu despliegue en el campo y seguir haciendo historia juntos.

¡Bienvenido a #UnClubDiferente ! 🛡️🔝 pic.twitter.com/wdXUonr6KZ — Independiente del Valle (@IDV_EC) January 2, 2026

Barcelona S.C.

En los 'Amarillos' todo parece estar 'negro'. Pese a que la única salida confirmada por los canarios es la del lateral izquierdo Aníbal Chalá en condición de préstamo hacia el Olimpia de Paraguay, hay mucha incertidumbre en cuanto a las salidas, ya que a muchos de los jugadores 'Canarios' se les adeudan meses de salarios que podrían facilitar sus salidas del cuadro guayaquileño.

Club Sport Emelec

En Emelec las cosas se ponen cada vez peor. Como si fuera costumbre, semana a semana aparecen más malas noticias para los 'Azules', pero en cuanto a salidas de jugadores, sin duda podrían romper récords. Son 11 los jugadores confirmados que ya no formarán parte de Emelec para este 2026, los cuales son: Alexander González, Roberto Garcés, Jackson Rodríguez, Maicon Solís, Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli, Jeremy Valverde, Jaime Ayoví, Luis Caicedo, Luis Castillo y Diogo Bagui.

Lo que podría llegar a considerarse como buena noticia en Emelec, es el regreso de uno de sus máximos goleadores históricos, Miller Bolaños. El 'Killer' se uniría a los 'Eléctricos' luego de que estos cumplan con sus obligaciones en FIFA. El atacante ecuatoriano fue anunciado mediante un precontrato en una rueda de prensa.

It’s Miller Time.



Club Sport Emelec informa que ha alcanzado un preacuerdo con Miller Bolaños para su incorporación. Más detalles se comunicarán oportunamente.#vamosemelec⚡ pic.twitter.com/tlSlLJOrrz — Club Sport Emelec (@CSEmelec) December 11, 2025

Deportivo Cuenca

Los 'Morlacos' han renovado su cuerpo técnico, despidiéndose de Norberto Araujo, quien tuvo una gran temporada con los cuencanos, clasificando a Copa Sudamericana 2026 y ubicándose en el octavo lugar de la LigaPro.

Gracias Beto, Pablo, Nahuel y Sebastián por estos 52 partidos de compromiso y trabajo. Un cuerpo técnico eficiente y profesional al 100%.



El balance fue positivo en todo sentido.



¡Muchos éxitos en lo que viene! 🙌 🔴⚫️ pic.twitter.com/HUYBii9cxa — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) December 24, 2025

Quien llega para suplir su puesto es un veterano conocedor del fútbol ecuatoriano. Jorge Célico fue el elegido para llevar flote el proyecto del 'Expreso Austral' para la venidera temporada, contando con experiencia nacional e internacional, en clubes como: Barcelona Sc, Emelec, Deportivo Garcilaso y Universidad Católica de Quito. También se mantiene como el único DT campeón con Ecuador en cualquier categoría (Sudamericano sub-20 2019).

Una nueva ilusión comienza 🙌🏻



Jorge Célico, es nuestro nuevo entrenador para la temporada 2026 ⚽️💪🏻



Bienvenido al Expreso Austral 🔴⚫️ pic.twitter.com/c6S3gfD60l — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) December 24, 2025

Macará

El otro clasificado a Sudamericana no ha sumado incorporaciones, pero si ha renovado a parte de su equipo para mantener el proyecto y la regularidad que los llevó a un nuevo torneo internacional. La más importante sin duda es la ratificación de Guillermo Sanguinetti como entrenador de los 'Celestes'.

𝗘𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗰𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂́𝗮 💙🩵✍️



Nos complace anunciar oficialmente la renovación con nuestro Director Técnico, el profesor Guillermo Sanguinetti y nuestro Asistente Técnico Nicolas Sanguinetti quienes seguirán comandando nuestro equipo este 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣… pic.twitter.com/3uZsFjM1yZ — Club Dep. Macará (@Macara_Oficial) December 23, 2025

Se anunció también la renovación de dos pilares en el 11 titular de la plantilla ambateña. Jordan Mohor y Jose Luis Cazares se mantendrán en la institución del centro del país, hasta por lo menos, esta temporada 2026.

𝗟𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 💙🩵✍️



Nos complace anunciar oficialmente la renovación de un viejo conocido de la casa:



José Luis Cazares | Volante



El “Cacha” seguirá siendo celeste por esta temporada 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ⚽️🙌🏼🔜



𝓓𝓮 𝓻𝓮𝓰𝓻𝓮𝓼𝓸 𝓪 𝓵𝓪 𝓖𝓻𝓪𝓷… pic.twitter.com/PXMQJ9n7ED — Club Dep. Macará (@Macara_Oficial) December 23, 2025

𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲 𝘀𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲 💙🩵✍️



Nos complace anunciar oficialmente la renovación de:



Jordan Mohor | Lateral Izquierdo



Iniciamos con las renovaciones de cara a la temporada 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ⚽️🙌🏼🔜



𝓓𝓮 𝓻𝓮𝓰𝓻𝓮𝓼𝓸 𝓪 𝓵𝓪 𝓖𝓻𝓪𝓷 𝓒𝓸𝓷𝓺𝓾𝓲𝓼𝓽𝓪… pic.twitter.com/MEuRoguEb7 — Club Dep. Macará (@Macara_Oficial) December 23, 2025

Por ultimo, la única salida de los 'Macareños' para la presente temporada será Adolfo Muñoz, quien ya fue anunciado por su nuevo club, el UTC de Perú.

¡De Ecuador a Cajamarca! 🛬



Damos la bienvenida a Adolfo Muñoz, quien aportará su experiencia y desequilibrio por la banda izquierda para llenar de alegrías a todo el pueblo cajamarquino.



¡Porque en Cajamarca, todos somos UTC!#UTCesCajamarca #UnidosPorLaMismaPasión pic.twitter.com/14I2T3RUp4 — UTC PAGINA OFICIAL (@UTC_PagOficial) January 2, 2026

Aucas

El 'Papa Aucas' estuvo a punto de clasificarse hacia la Copa Sudamericana, pero su objetivo no se pudo cumplir y 'ya rodaron cabezas' dentro de los 'Orientales'. Evidentemente el más señalado por esta no clasificación fue el recientemente llegado Juan Pablo Buch, quien suplantó a Gabriel Pereyra, pero que no pudo remontar en la tabla para meterse entre los dos primeros del Hexagonal Dos.

Aún así, el cuadro del sur de Quito anunció la llegada de un nuevo 'striker'. Erick Japa es el nuevo delantero 'exótico' del fútbol ecuatoriano, ya que proviene de Republica Dominicana, llegando a vestir los colores de su selección mayor.

📌Tenemos nuestro primer refuerzo para la temporada 2026.



Erick Japa delantero de la selección absoluta Dominicana se suma al proyecto de #Aucas2026.



🌍 Nacionalidad: Dominicana

🪪 Edad: 26 años

📏 Estatura: 1,83 m

⚽ Posición: Delantero

🇩🇴 Selección: República Dominicana… pic.twitter.com/GnzdUOntgR — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) December 31, 2025

Mushuc Runa

El equipo del doctor Chango no se ha movido mucho entre el 'fango' del mercado de fichajes del fútbol ecuatoriano, teniendo como única novedad a continuidad de quien salvó del descenso al 'Ponchito'. Paul Vélez seguirá al mando de los 'verde y blanco' como DT principal.

Guayaquil City

El campeón de la LigaPro Serie B 2025, Guayaquil City, ha sido el equipo que más ha sorprendido en cuanto a fichajes hasta el momento en el que se escribe esta edición. Los 'Citadinos' han anunciado a dos nuevas incorporaciones para afrontar su regreso a la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano.

Su primer fichaje fue el del ex portero del Club Sport Emelec, Gilmar Napa. El guardameta orense salió del equipo azul luego de una temporada irregular en la que varios de sus errores le costaron puntos a los 'Millonarios'. Desde mitades del 2025, Napa se encontraba sin equipo, pero en su llegada al City ecuatoriano le da una nueva chance en LigaPro.

🔛Los grandes proyectos se construyen desde atrás…



Y nosotros empezamos por el arco.



¡Bienvenido, Gilmar Napa! 🧤🔥



Primer refuerzo para la temporada 2026 🩵🤍 #VamosCity #ElEquipoDeLaCiudad #LigaEcuabet pic.twitter.com/n4mxjnXrAU — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) November 27, 2025

Con 'bombos y platillos', videos e imágenes que hacían referencia al jugador, Damián Díaz fue anunciado como el fichaje estrella de Guayaquil City para la próxima temporada. Quién supo ser el volante '10' de Barcelona Sporting Club durante alrededor de 11 temporadas, llega proveniente de Banfield (ARG), en donde no pudo tener regularidad después de una lesión que lo alejó por varias semanas de la cancha, pero ahora regresará al país en el que se hizo "ídolo del ídolo". El jugador será anunciado ante los medios el martes 6 de enero del 2026.

🪄La magia llegó a “El Equipo de la Ciudad” 🩵🤍



Damián “Kitu” Díaz ya es Del City 😎



¿Preparados para lo que viene?#VamosCity #ElEquipoDeLaCiudad #LigaEcuabet pic.twitter.com/gK6kb297aO — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) November 29, 2025

