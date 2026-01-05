Jeremy Arévalo suma sus primeros minutos con el Stuttgart en Alemania

El ecuatoriano jugó 45 minutos en la victoria 3-2 ante FC Luzern de Suiza en partido amistoso de preparación Bundesliga

Jeremy Arévalo (d) en su primer partido con el Stuttgart alemán, este lunes 5 de enero.

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo, reciente fichaje del Stuttgart de Alemania, debutó oficialmente con el equipo en un partido amistoso, disputado este 5 de enero de 2026 frente al FC Luzern de Suiza.

Como parte de los trabajos por el inicio de año, el ecuatoriano se presentó a los entrenamientos con el equipo el sábado 3 de enero y ya fue ubicado en cancha.

Arévalo jugó los 45 minutos del primer tiempo, mostrando destellos de su calidad, pese a contar con apenas unos pocos entrenamientos previos con sus nuevos compañeros. Al final, el duelo terminó con un 3-2 favorable para el conjunto alemán, que sigue afinando su puesta a punto de cara al reinicio de la Bundesliga.

Ya estamos con Jeremy Arévalo 💎 pic.twitter.com/Ir9qdDGmuH — Thomas (@twotrepi) January 5, 2026

Arévalo, una carrera de España a Alemania

Futbolistas ecuatorianos se toman Europa en 2026: Jugadores y clubes, lista completa Leer más

La aventura europea de Arévalo comenzó formalmente el 2 de enero de 2026, cuando el Stuttgart confirmó su fichaje procedente del Racing de Santander de España. El club alemán activó la cláusula de rescisión para asegurar al atacante, quien firmó un contrato largo hasta junio de 2031, en una operación que ronda los 7 millones de euros según diversos medios europeos.

El atacante, quien viste la camiseta número 25, llegó al Mercedes-Benz Arena con la misión de ganar un lugar en la ofensiva del equipo dirigido por Sebastian Hoeneß, que ya cuenta con nombres de peso como Deniz Undav y Ermedin Demirovic en su línea ofensiva. El técnico alemán destacó ya la proyección y el potencial de Arévalo, resaltando que su juventud representa una apuesta a futuro dentro del proyecto teutón.

Nacido en Maliaño, Cantabria (España), hijo de padres ecuatorianos, Arévalo se formó en las divisiones inferiores del Racing de Santander desde los nueve años, y escaló hasta el primer equipo, donde se consolidó como uno de los talentos más prometedores de la Segunda División española con ocho goles y un par de asistencias en la temporada 2025/26 antes de dar el salto a Alemania.

Siga leyendo: (¿Aún hay entradas para el Barcelona SC vs. Inter Miami en Guayaquil? Esto debes saber)

Además de su trayectoria de clubes, el delantero ya ha empezado a dejar huella en la selección ecuatoriana, con la que debutó recientemente en 2025 tras representar anteriormente a España a nivel juvenil. Este movimiento a la Bundesliga no solo representa un reto personal en su carrera, sino también una oportunidad para consolidarse en La Tri de cara al Mundial 2026, un objetivo que genera expectativas en el entorno futbolístico ecuatoriano.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!