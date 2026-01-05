Futbolistas ecuatorianos se toman Europa en 2026: Jugadores y clubes, lista completa

38 futbolistas ecuatorianos jugarán en Europa en 2026. La liga de Bélgica es la que más tricolores tiene, con 6

El 2026 será intenso y de alto nivel para los futbolistas ecuatorianos que militan en Europa, pues tendrán protagonismo en los principales torneos como Champions League, Conference League y Europa League.

En Francia, Willian Pacho vivirá un calendario exigente con París Saint-Germain (PSG), que actualmente marcha segundo en la Ligue 1, con 39 puntos, a una unidad del líder Lens, por lo que deberá mantener regularidad si quiere el título.

Ya en Inglaterra, Piero Hincapié es una de las piezas clave de Arsenal, que cerró el 2025 como uno de los líderes de la Premier League y también como puntero en la Champions, con 18 unidades.

Willian Pacho es el primer ecuatoriano en ganar la Champions League. Archivo

Por su parte, Moisés Caicedo deberá asumir el liderazgo en Chelsea, que está dentro de los cinco primeros en la liga inglesa y busca recortar distancia. En la Champions, los blues necesitan remontar desde el puesto 13 para clasificar de forma directa a octavos.

Plazas como las de Italia y Bélgica acogen a más tricolores, que esperan dejar su huella y seguir sumando experiencia en Europa, donde se juega el mejor fútbol del planeta.

A continuación, te presentamos la lista completa de 38 ecuatorianos que jugarán en Europa en 2026:

Francia

Willian Pacho / PSG / Francia / Zaguero Central

Johanner Chávez / Lens / Francia / Lateral

Kendry Páez / Racing de Estrasburgo / Francia / Volante Ofensivo

Elías Legendre Quiñónez / Stade Rennais / Francia / Delantero

Inglaterra

Moisés Caicedo / Chelsea / Inglaterra / Volante Defensivo

Malcom Dacosta / Bournemouth / Inglaterra / Volante Defensivo

Piero Hincapié / Arsenal / Inglaterra / Zaguero Central

España

Alfred Caicedo / Cádiz / España / Lateral

Jordy Caicedo / Sporting Gijón / España / Delantero

Jhafets Reyes / Cartagena / España / Arquero

Italia

Pervis Estupiñán / AC Milan / Italia / Lateral

Jeremy Sarmiento / Cremonese / Italia / Volante Ofensivo

John Yeboah / Venezia / Italia / Volante Ofensivo

Kevin Varas / Padova / Italia / Volante Defensivo

Portugal

Juan Sebastián Rodríguez / Tondela / Portugal / Volante Defensivo

Leo Realpe / Famalicao / Portugal / Zaguero Central

Alemania

Jeremy Arévalo / Stuttgart / Alemania / Delantero

Davis Bautista / Eintracht Frankfurt / Alemania / Zaguero Central

Bélgica

Kevin Rodríguez / Union Saint-Gilloise / Bélgica / Delantero

Joel Ordóñez / Club Brujas / Bélgica / Zaguero Central

Nilson Angulo / Anderlecht / Bélgica / Volante Ofensivo

Yaimar Medina / KRC Genk / Bélgica / Lateral

Alan Minda / Cercle Brugge / Bélgica / Volante Ofensivo

Anthony Valencia / Royal Antwerp / Bélgica / Volante Ofensivo

República Checa

Ángelo Preciado / Sparta Praga / R. Checa / Lateral

John Mercado / Sparta Praga / R. Checa / Volante Ofensivo

Otras Ligas

Stiven Plaza / Chindia Târgoviște / Rumania / Delantero

Joel Valencia / Znicz Pruszkow / Polonia / Volante Ofensivo

Jhon Espinoza / Kasimpasa / Turquía / Lateral

Óscar Zambrano / Maribor / Eslovenia / Volante Defensivo

Cristian Ramírez / Lokomotiv Moscú / Rusia / Lateral

Denil Castillo / Midtjylland / Dinamarca / Volante Defensivo

Jhoel Maya / Kryvbas Kryvyi / Ucrania / Volante Ofensivo

Diego Palacios / Karpaty Lviv / Ucrania / Lateral

Jordan Rezabala / Neftçi PFK / Azerbaiyán / Volante Ofensivo

Moisés Ramírez / AE Kifisia / Grecia / Arquero

Erick Ferigra / AE Larisa / Grecia / Zaguero Central

Luis Mario Córdova / Birkirkara FC / Malta / Zaguero Central

