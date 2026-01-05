Futbolistas ecuatorianos se toman Europa en 2026: Jugadores y clubes, lista completa
38 futbolistas ecuatorianos jugarán en Europa en 2026. La liga de Bélgica es la que más tricolores tiene, con 6
El 2026 será intenso y de alto nivel para los futbolistas ecuatorianos que militan en Europa, pues tendrán protagonismo en los principales torneos como Champions League, Conference League y Europa League.
En Francia, Willian Pacho vivirá un calendario exigente con París Saint-Germain (PSG), que actualmente marcha segundo en la Ligue 1, con 39 puntos, a una unidad del líder Lens, por lo que deberá mantener regularidad si quiere el título.
Ya en Inglaterra, Piero Hincapié es una de las piezas clave de Arsenal, que cerró el 2025 como uno de los líderes de la Premier League y también como puntero en la Champions, con 18 unidades.
Por su parte, Moisés Caicedo deberá asumir el liderazgo en Chelsea, que está dentro de los cinco primeros en la liga inglesa y busca recortar distancia. En la Champions, los blues necesitan remontar desde el puesto 13 para clasificar de forma directa a octavos.
Plazas como las de Italia y Bélgica acogen a más tricolores, que esperan dejar su huella y seguir sumando experiencia en Europa, donde se juega el mejor fútbol del planeta.
A continuación, te presentamos la lista completa de 38 ecuatorianos que jugarán en Europa en 2026:
Francia
- Willian Pacho / PSG / Francia / Zaguero Central
- Johanner Chávez / Lens / Francia / Lateral
- Kendry Páez / Racing de Estrasburgo / Francia / Volante Ofensivo
- Elías Legendre Quiñónez / Stade Rennais / Francia / Delantero
Inglaterra
- Moisés Caicedo / Chelsea / Inglaterra / Volante Defensivo
- Malcom Dacosta / Bournemouth / Inglaterra / Volante Defensivo
- Piero Hincapié / Arsenal / Inglaterra / Zaguero Central
España
- Alfred Caicedo / Cádiz / España / Lateral
- Jordy Caicedo / Sporting Gijón / España / Delantero
- Jhafets Reyes / Cartagena / España / Arquero
Italia
- Pervis Estupiñán / AC Milan / Italia / Lateral
- Jeremy Sarmiento / Cremonese / Italia / Volante Ofensivo
- John Yeboah / Venezia / Italia / Volante Ofensivo
- Kevin Varas / Padova / Italia / Volante Defensivo
Portugal
- Juan Sebastián Rodríguez / Tondela / Portugal / Volante Defensivo
- Leo Realpe / Famalicao / Portugal / Zaguero Central
Alemania
- Jeremy Arévalo / Stuttgart / Alemania / Delantero
- Davis Bautista / Eintracht Frankfurt / Alemania / Zaguero Central
Bélgica
- Kevin Rodríguez / Union Saint-Gilloise / Bélgica / Delantero
- Joel Ordóñez / Club Brujas / Bélgica / Zaguero Central
- Nilson Angulo / Anderlecht / Bélgica / Volante Ofensivo
- Yaimar Medina / KRC Genk / Bélgica / Lateral
- Alan Minda / Cercle Brugge / Bélgica / Volante Ofensivo
- Anthony Valencia / Royal Antwerp / Bélgica / Volante Ofensivo
República Checa
- Ángelo Preciado / Sparta Praga / R. Checa / Lateral
- John Mercado / Sparta Praga / R. Checa / Volante Ofensivo
Otras Ligas
- Stiven Plaza / Chindia Târgoviște / Rumania / Delantero
- Joel Valencia / Znicz Pruszkow / Polonia / Volante Ofensivo
- Jhon Espinoza / Kasimpasa / Turquía / Lateral
- Óscar Zambrano / Maribor / Eslovenia / Volante Defensivo
- Cristian Ramírez / Lokomotiv Moscú / Rusia / Lateral
- Denil Castillo / Midtjylland / Dinamarca / Volante Defensivo
- Jhoel Maya / Kryvbas Kryvyi / Ucrania / Volante Ofensivo
- Diego Palacios / Karpaty Lviv / Ucrania / Lateral
- Jordan Rezabala / Neftçi PFK / Azerbaiyán / Volante Ofensivo
- Moisés Ramírez / AE Kifisia / Grecia / Arquero
- Erick Ferigra / AE Larisa / Grecia / Zaguero Central
- Luis Mario Córdova / Birkirkara FC / Malta / Zaguero Central