Emelec inicia la temporada 2026 entre sanciones FIFA, deudas y salidas clave

El Bombillo se plantea una temporada que inicia con trabas, tal como 2025, con la diferencia de que ahora es un déficit mayor

Los problemas dirigenciales y deudas opacaron el accionar deportivo de los jugadores del equipo que terminaron peleando puestos de copa en el año 2025.

La temporada 2026 se presenta cuesta arriba para Emelec. El Bombillo enfrenta un escenario complejo que combina sanciones de la FIFA, problemas económicos, salidas masivas de jugadores y una marcada incertidumbre administrativa.

RELACIONADAS Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

El cuadro eléctrico inicia el año sancionado por la FIFA con siete prohibiciones para inscribir jugadores, todas relacionadas con deudas pendientes con exintegrantes de la plantilla.

Hincapié, el ecuatoriano todoterreno que se tomó el Arsenal en la Premier League Leer más

Y es que mientras estas obligaciones no sean canceladas oportunamente, Emelec no podrá fichar, un panorama que ya vivió durante el primer semestre de la campaña pasada.

El déficit económico golpea al Bombillo

A nivel financiero, el presidente del club, Jorge Guzmán, reconoció que el déficit institucional asciende a 20 millones de dólares, aunque lo calificó como “manejable”.

Sin embargo, la realidad fue distinta: el plantel cerró el 2025 con cuatro meses de sueldos impagos, situación que aceleró la salida de varios referentes.

Salidas que debilitan el proyecto deportivo

Para esta temporada, los titulares del equipo dirigido por el director técnico Guillermo Duró que se ya se despidieron fueron: Diogo Bagüí, Luis Caicedo, Alexander González, Jaime Ayoví, Christian Cueva y Alfonso Barco.

A ellos se suman Facundo Castelli, Maicon Solís, Roberto Garcés, Justin Cuero, Jackson Rodríguez y Juan Ruiz Gómez, cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre y no fueron debidamente renovados.

Antonio Álvarez y el “chimichurri”: el símbolo de su fracaso en Barcelona SC Leer más

En contraste, el juvenil Luis Fragozo y el capitán Romario Caicedo extendieron su vínculo y seguirán defendiendo la camiseta azul.

Miller Bolaños y una esperanza limitada

En medio de las prohibiciones, Emelec presentó a Miller Bolaños, aunque únicamente con un precontrato, ya que la sanción de la FIFA impide su inscripción oficial. Aun así, desde la dirigencia insisten en una renovación profunda del plantel.

El directivo Leonardo Macías reveló hace menos de un mes que el plan es reestructurar entre el 60 % y 70 % del equipo, con un fuerte ajuste económico: el presupuesto salarial mensual pasaría de 375.000 dólares a un rango cercano a los 250.000.

Riesgo de intervención administrativa

Al panorama deportivo se suma un conflicto administrativo. La gestión de Guzmán enfrenta una impugnación de la anterior dirigencia ante el Viceministerio del Deporte por presuntas inconsistencias en la inscripción del actual directorio.

El proceso, iniciado por una solicitud del socio y exdirectivo Carlos Puga, ya tuvo tres audiencias suspendidas, motivo por el cual se mantiene la expectativa, ya que el resultado de esta podría derivar en la designación de un interventor por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), siempre y cuando se confirmen irregularidades.

Con sanciones, deudas, salidas y una directiva bajo revisión, Emelec está obligado a resolver sus problemas estructurales para poder armar un equipo competitivo y aspirar a pelear los títulos locales de LigaPro y Copa Ecuador.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!