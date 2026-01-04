Hincapié, el ecuatoriano todoterreno que se tomó el Arsenal en la Premier League

Piero dejó de ser alternativa y se convirtió en certeza: el ecuatoriano ya es pieza fija del Arsenal líder de la Premier

Piero Hincapié ya no camina por Inglaterra: resuena. El ecuatoriano dejó de ser proyecto para convertirse en argumento. En el Arsenal líder de la Premier League no se discute su nombre, se lo anota primero. No es una moda del verano ni una racha bien contada: es continuidad, confianza y lectura de juego en la liga donde cada error se paga con sentencia.

Once partidos, 836 minutos y una verdad simple: Hincapié no rota, se sostiene. Llegó como zaguero central, pero Mikel Arteta encontró algo más que un defensor confiable. Encontró un futbolista que entiende el juego desde la adaptación. Ante Bournemouth, en un 2-3 de esos que definen campeonatos, fue lateral izquierdo y respondió con la naturalidad del que no pregunta, ejecuta. En la Premier, cambiar de puesto suele ser castigo; en Hincapié es ventaja competitiva.

Sus cifras lo dicen todo en el Arsenal

Los números acompañan el relato. En su última presentación registró 70 % de pases efectivos, una intercepción clave, un despeje y ocho duelos ganados entre el suelo y el aire. Completó los 90 minutos y ya suma tres partidos consecutivos sin ser sustituido. Eso, en el idioma Arteta, es jerarquía silenciosa.

Pero Piero no se asombra. Su historia es la del futbolista que aprendió a moverse antes que a acomodarse. “Solo me ha faltado jugar de arquero”, dice sin pose. En Norte América fue 10; luego volante de contención; en Azogues, zaguero. En Liga de Quito alternó entre central y lateral; en Independiente del Valle volvió a la zaga y al mediocampo. Hoy, toda esa geografía futbolera cabe en un solo jugador.

Inglaterra ya lo entendió: Hincapié no tapa huecos, eleva el sistema. Y cuando un equipo que huele a campeón encuentra futbolistas así, no es casualidad. Es destino trabajado.

