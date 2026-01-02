Joel Ordóñez y el pase del año: 57 millones de dólares le cuesta al Liverpool

Liverpool refuerza con Joel Ordóñez, sensación ecuatoriana. El zaguero llega para reforzar una defensa golpeada en la Premier

De Independiente del Valle a Anfield: el salto gigante de Joel Ordóñez.

Su nombre ya no se pronuncia en voz baja. Joel Ordóñez dejó de ser promesa para convertirse en el pase del año 2025. Desde Brujas, Bélgica, el zaguero ecuatoriano de apenas 21 años da el salto más alto de su carrera y aterriza en Liverpool, de Inglaterra, uno de los gigantes del fútbol mundial, que apuesta fuerte por su futuro… y por su presente.

La cifra impresiona y sacude el mercado. En 2022, Ordóñez salió de Independiente del Valle rumbo a Europa por cuatro millones de dólares, una operación silenciosa pero estratégica.

Cuatro años después, el ruido es ensordecedor: 43 millones de libras esterlinas, cerca de 57 millones de dólares, es lo que pagará Liverpool para quedarse con el defensor ecuatoriano.

Joel Ordóñez, defensa ecuatoriano que milita en el Club Brujas. cortesía

Mucha plata por Joel Ordóñez

Así lo reveló el diario inglés The Mirror, que detalló una negociación directa tras la retirada del Chelsea de la puja.

Liverpool no compra ilusión, compra necesidad. Los Reds buscan respuestas urgentes en el corazón de su defensa, una zona que ha mostrado grietas esta temporada. 26 goles encajados, una dupla Konaté–Van Dijk que no termina de consolidarse y un equipo que marcha cuarto en la Premier League, a 13 puntos del líder Arsenal, explican la apuesta.

¿Quién es Ordóñez?

Formado en la cantera de Independiente del Valle, pasó por Club NXT antes de consolidarse en el Club Brugge, donde disputó 105 partidos oficiales, 15 de ellos solo en la actual Jupiler Pro League. Con Brujas segundo en la tabla y una de las mejores diferencias de gol del torneo, el ecuatoriano fue pilar silencioso, firme y constante.

Hoy, Joel Ordóñez no solo cruza fronteras: rompe techos históricos. Liverpool lo espera. Ecuador lo observa. Y Europa confirma que el talento tricolor ya no pide permiso, cobra en grande.

