Moisés Caicedo y Willian Pacho, destacados entre los más valorados del mundo

El volante de Chelsea y el defensor de PSG vuelven a resaltar por su gran nivel individual. Los ecuatorianos están en el top

El fútbol ecuatoriano vive una era dorada. Según el último informe del portal especializado Transfermarkt, dos de los pilares de la Tri se han posicionado entre los diez futbolistas de 24 años con mayor valor de mercado en el mundo.

Lea también: Piero Hincapié y Moisés Caicedo pasaron la Navidad en Londres por la Premier League

Se trata de Moisés Caicedo y Willian Pacho, quienes no solo brillan en las ligas más competitivas de Europa, sino que ya cotizan como auténticas superestrellas globales.

El mediocampista del Chelsea, apodado Niño Moi, sigue rompiendo récords. Con una valoración estratosférica de 129,1 millones de dólares, Caicedo se ubica en la tercera posición del ranking mundial. En la lista general se encuentra en el casillero 14.

Caicedo es pieza angular en Londres. Se ha consolidado como el motor del mediocampo de los blues e incluso ha aportado con goles.

La destacada participación del mediocampista en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos lo consagró como uno de los volantes más determinantes de la actualidad, alzándose con el título junto plantel dirigido por Enzo Maresca.

Willian Pacho utiliza el dorsal 51 en homenaje a su mamá. Archivo

La irrupción Pacho en la élite defensiva ha sido meteórica. Situado en la séptima posición del ranking, el zaguero tricolor alcanza un valor estimado de $ 82,6 millones de dólares. Mientras tanto, en la nómina total se sitúa en el escalón 49.

¿Eryc Castillo contempla regresar al Barcelona SC de Guayaquil? (Video) Leer más

Desde su llegada al París Saint-Germain (PSG), Pacho no solo se ha ganado la titularidad, sino que ha sido protagonista de una cosecha de títulos sin precedentes para un futbolista de Ecuador, sumando a su palmarés la Champions League y la Copa Intercontinental, entre los trofeos domésticos en Francia.

¿Quiénes lideran la lista de los más valorados sub-20?

La selecta lista es liderada por el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, seguido de cerca por el referente del Arsenal inglés, Bukayo Saka. Ambos con un promedio de $ 153,2 millones.

Esta actualización, más el momento individual de Caicedo y Pacho ratifica que el balompié nacional atraviesa el mejor momento de su historia, con sus representantes instalados con autoridad en el centro del escenario futbolístico europeo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!