Roberto Luque insiste en Taura y deja fuera del discurso el aeropuerto en Daular

Luque afirmó que Taura serviría para carga y pasajeros, y que el futuro del aeropuerto actual depende de criterios urbanos

Así luce el terreno donde se prevé construir el nuevo aeropuerto de Guayaquil, en el sector de Daular.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, volvió a poner sobre la mesa la idea de construir un nuevo aeropuerto para Guayaquil en Taura, concebido como parte de un corredor logístico nacional.

“No solo es un aeropuerto, el centro logístico se va a mover a esa zona”, dijo en una entrevista con Radio Centro.

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Su planteamiento surge en medio de tensiones recientes por la administración del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, cuya gestión municipal ha sido cuestionada por el Ejecutivo.

Un proyecto que cruza la disputa institucional

El impulso a Taura se da semanas después de que el Gobierno planteara reformar la estructura de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, lo que el Municipio interpretó como un intento de intervención.

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“Si algo funciona bien, no lo dañen”, advirtió la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, al rechazar que el Gobierno tenga injerencia en la administración del aeropuerto.

Desde el Cabildo recuerdan que el modelo actual, operado por TAGSA, mantiene eficiencia desde hace más de 20 años y cuenta con un contrato vigente hasta 2031.

Taura como nodo logístico nacional

Luque planteó que la propuesta que tienen con Taura va más allá de una terminal aérea. “Todo un eje logístico va a estar en esa zona”, señaló.

Especialistas consultados por EXPRESO, en repetidas ocasiones, han destacado que Taura tendría mejores condiciones de conectividad con otras ciudades y corredores logísticos del país, mientras que Daular podría aumentar la congestión en la vía a la costa.

La propuesta se vincula con la construcción del Quinto Puente y con una red de infraestructura que conecte puertos, carreteras y zonas productivas, en línea con el crecimiento del comercio exterior. “Este proyecto es un proyecto de país”, afirmó Luque.

En 2025, el ministro Roberto Luque afirma ya que la construcción del nuevo aeropuerto en el Daular respondía a una visión del pasado y no a las necesidades actuales de conectividad. Cortesía

También anticipó que el desarrollo incluirá zonas francas y áreas económicas especiales. “Va a haber zonas francas, zonas de desarrollo económico que las vamos a impulsar”.

Comercio exterior y aeropuerto mixto

El ministro vinculó la necesidad del nuevo aeropuerto con el aumento de la carga importada. “Mucha de la carga de importación que viene de China llega también a Guayaquil. Bajo esa lógica, Taura aparece como un punto estratégico para redistribuir carga hacia distintas regiones del país”, dijo.

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El Gobierno plantea un aeropuerto mixto. “¿Para carga estaría bien? ¿Para pasajeros? No, para las dos cosas”, afirmó Luque.

Daular queda fuera del discurso

Durante la entrevista, el ministro no se refirió a la construcción de un aeropuerto en Daular, opción defendida por el Municipio.

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En septiembre de 2025, Luque cuestionó esa ubicación, señalando que respondía a una planificación desactualizada. El entonces alcalde, Aquiles Álvarez, hoy en prisión preventiva, respondió que no había suficientes argumentos para lo que señalaban. “No voy a discutir ni a entrar en esta pelea… ellos no tienen argumentos”, alegó.

No voy a discutir ni a entrar en esta pelea con el ministro Luque, evidentemente no tienen argumentos, el único es que les parece que la decisión del nuevo aeropuerto de Guayaquil se tomó hace 50 años. Él va a defender su proyecto como gobierno, nosotros seguiremos con nuestra… pic.twitter.com/4xrfz9d1tP — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 26, 2025

Álvarez defendió que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil en Daular cuenta con estudios actualizados y forma parte de un plan urbano para potenciar la vía a la costa. “Si quieren hacer un aeropuerto en Taura, que lo hagan, pero que ya hagan algo”, dijo entonces.

Futuro del aeropuerto actual

En paralelo, el Gobierno deja abierta la puerta a un cambio progresivo en el rol del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

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Luque señaló que la eventual salida de la terminal actual no responde a problemas operativos inmediatos, sino a criterios urbanos. “El gatillador técnico que resultaría en que salga es un tema de suelo urbano más que características aeronáuticas”, explicó.

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En la entrevista insistió en que el aeropuerto funciona y cumple su rol, pero advirtió que su ubicación dentro de la ciudad limita el uso de ese espacio a futuro.

Bajo ese enfoque, el desarrollo de un nuevo aeropuerto —como el planteado en Taura— permitiría liberar suelo con alto valor estratégico dentro de Guayaquil, dijo. Es decir, la decisión de reemplazarlo no sería por fallas en su operación, sino por el potencial urbano del terreno que hoy ocupa, agregó.

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