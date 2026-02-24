Sin vuelos a Guayaquil: tormenta histórica en Nueva York paraliza aerolíneas

Por tercer día consecutivo, JetBlue, LATAM y Avianca suspenden sus operaciones por el clima extremo en EE.UU.

Muchos pasajeros enfrentan reprogramaciones, cancelaciones y pérdida de conexiones internacionales a causa de la tormenta en Nueva York

Por tercer día consecutivo, los vuelos directos entre Nueva York y Guayaquil han quedado suspendidos. Las aerolíneas JetBlue, LATAM y Avianca han cancelado sus operaciones debido a la tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos, dejando a cientos de pasajeros ecuatorianos y residentes varados.

Tormenta en Nueva York detiene vuelos internacionales

No se trata de problemas en Ecuador. La paralización responde a las condiciones extremas en aeropuertos como JFK, donde la nieve y el viento han imposibilitado el despegue y aterrizaje de vuelos internacionales. Las aerolíneas han suspendido sus rutas para garantizar la seguridad, aunque esto deja a los pasajeros en un limbo de incertidumbre.

Pasajeros atrapados entre cambios y cancelaciones

Muchos viajeros han quedado sin alternativas inmediatas. Las aerolíneas solo pueden ofrecer cambios de fecha o reembolsos, mientras los mostradores de los aeropuertos permanecen saturados de consultas. Incluso rutas de conexión, como las ofrecidas por Copa, se han visto afectadas por la tormenta, complicando la movilidad de quienes dependen de estos vuelos para trabajo, estudio o visitas familiares.

Tormentas similares en el noreste de EE.UU. han generado cancelaciones masivas, no solo de vuelos a Ecuador sino a toda América Latina. EFE

Algunos puntos clave:

Los vuelos de largo alcance son altamente dependientes del clima en los extremos de la ruta.

El impacto no es solo logístico: afecta la economía, planes de viaje y compromisos personales de cientos de pasajeros.

Las rutas alternativas vía Panamá o Miami existen, pero no reemplazan la comodidad ni la rapidez de un vuelo directo.

Aunque la cancelación se debe a fuerza mayor, la normativa internacional obliga a las aerolíneas a ofrecer reprogramaciones o reembolsos completos. Los viajeros deben mantenerse informados y coordinar cambios directamente con sus compañías aéreas.

¿Qué pasa en Nueva York?

Según datos del portal FlightAware, hasta la mañana de este martes se habían cancelado algo más de 2.000 vuelos con origen o destino en aeropuertos estadounidenses, una cifra significativamente menor a las más de 5.700 cancelaciones registradas durante la jornada del lunes, el punto crítico de la tormenta que azotó el noreste de EE.UU.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos y las autoridades locales han emitido estados de emergencia y restricciones de viaje a nivel general. EFE

En el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el 50 % de las salidas programadas para este martes fueron canceladas; en la zona metropolitana de Nueva York, los aeropuertos de Newark y LaGuardia registraron un 49 % de cancelaciones, mientras que en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy la cifra alcanzó el 41 %.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) informó que la tormenta dejó acumulaciones de casi 23 pulgadas (58 centímetros) de nieve en LaGuardia y cerca de 17 pulgadas (43 centímetros) en Boston.

