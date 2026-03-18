Brasil se ofrece como mediador en el conflicto entre Colombia y Ecuador

El Gobierno de Brasil solicitó este miércoles 18 de marzo a Colombia y Ecuador que actúen con "moderación" frente al intercambio de acusaciones por las muertes ocurridas en supuestos bombardeos en la frontera entre ambos países. Además, se ofreció a mediar un diálogo para buscar una solución pacífica.

En un comunicado, la cancillería brasileña expresó su "grave preocupación por los relatos de muertes, de origen aún no aclarado, en la zona fronteriza" entre Colombia y Ecuador. La nota enfatiza la necesidad de actuar con prudencia para preservar la paz y la seguridad regional.

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El Gobierno brasileño señaló que "se pone a disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo con vistas a la preservación de la paz y de la seguridad en la región", mostrando su disposición a intervenir como mediador en el conflicto.

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció el martes que bombardeos en el departamento fronterizo de Putumayo dejaron "27 cuerpos calcinados". También aseguró que se encontró una bomba sin explotar en la misma zona, la cual pertenecería al Ejército de Ecuador. Petro agregó que "la investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática".

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, indicó este miércoles que está a la espera de la nota de protesta anunciada por Colombia para dar una "respuesta técnica".

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El incidente ocurre en un momento de relaciones tensas entre Colombia y Ecuador, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impusiera aranceles a productos colombianos. Según Noboa, Bogotá no ha hecho lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

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