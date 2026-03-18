John Reimberg invita a Colombia a solucionar el impasse a través de las cancillerías

El Gobierno de Colombia denunció el hallazgo de una bomba sin explotar que, según Petro, sería de origen ecuatoriano

Desde Cuenca, el ministro del Interior, John Reimberg, se refirió este 18 de marzo al impasse diplomático con Colombia por las presuntas acciones militares en territorio vecino.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció el hallazgo de una bomba sin detonar de 500 libras (tipo Mk-82) en la frontera, asegurando que pertenecería al Ejército ecuatoriano en el marco de operaciones contra grupos criminales.

Ante esto, Reimberg hizo un llamado a que la situación se trate por los canales diplomáticos correspondientes. “Invito a las autoridades colombianas a que usen la Cancillería, no las redes sociales. No se trata de hacer show, nada nos va a detener”, sostuvo.

El ministro también defendió las acciones del Gobierno contra el crimen organizado, en el contexto del toque de queda vigente en Ecuador desde el 15 de marzo. “Llevamos tres días de toque de queda y más de seis objetivos militares han sido destruidos para atacar la economía criminal”, aseguró.

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Captura de alias 'Lobo menor'

Reimberg también se refirió a la captura de alias 'Lobo menor', hijastro de alias Pipo y uno de los sospechosos del crimen de Fernando Villavicencio.

“Se encuentra en el aeropuerto de El Dorado para ser enviado al Ecuador y será trasladado directamente a la cárcel de El Encuentro”, indicó.

#AHORA | John Reimberg, ministro del Interior, informa sobre la detención de alias Lobo Menor, presuntamente vinculado al crimen de Fernando Villavicencio. Además, se pronuncia sobre el impasse con Comomia y los resultados del toque de queda. pic.twitter.com/qH39Zz4D9K — Diario Expreso (@Expresoec) March 18, 2026

Reforma y cambios en las cárceles

Sobre la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, el ministro defendió la decisión de que las personas privadas de libertad trabajen para cubrir sus gastos.

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“Vea quiénes se opusieron a que trabajen los criminales”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el Estado no debe asumir los costos de quienes están en prisión. “Hay que ponerlos a trabajar para que produzcan y no sean los ecuatorianos quienes paguen su permanencia en la cárcel”, agregó.

Reimberg señaló que actualmente las cárceles del país no cumplen condiciones mínimas de seguridad, por lo que, dentro del plazo de 35 meses que establece la ley, se ejecutarán reformas estructurales.

Entre los cambios, adelantó que la cárcel La Roca será destinada exclusivamente para mujeres. También se prevé el traslado de varios cabecillas desde la cárcel de Turi hacia la de El Encuentro.

Además, anunció que el Gobierno trabaja en la construcción de una nueva prisión con capacidad para 15.120 personas privadas de libertad, que incluirá espacios para actividades laborales.

Salida de la familia de alias Fito

Finalmente, el ministro aclaró que la familia de alias Fito no tenía impedimento para salir del país, ya que no enfrenta procesos judiciales.

“Anunciamos las medidas que se iban a tomar; ellos decidieron salir y buscar refugio en Colombia”, concluyó.

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