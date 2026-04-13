Universidad Central evalúa nuevos espacios para perros comunitarios

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

En la Universidad Central del Ecuador (UCE), la presencia de perros comunitarios generó debate en la última semana, luego de que circularan alertas sobre un posible traslado de las casetas ubicadas en los alrededores de la Facultad de Filosofía, entre las calles Carvajal y Gato Sobral, en Quito.

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La inquietud surgió cuando estudiantes expresaron su preocupación por el destino de los animales que habitan en ese sector del campus.

En un comunicado, la UCE señaló que está en marcha es un proceso para definir en qué lugares podrían estar mejor resguardados. Para ello, se solicitó a la Dirección de Planificación Física informes técnicos que permitan ubicar espacios adecuados donde los perros puedan permanecer de forma más ordenada y segura, sin afectar la convivencia con la comunidad universitaria.

La presencia de los animales se remonta a 2016, pero creció de forma visible durante la pandemia, cuando el campus quedó semivacío. Desde entonces, su cuidado ha recaído, sobre todo, en estudiantes y voluntarios que se organizan para alimentarlos y protegerlos.

Censo y jornadas de vacunación

Además, de acuerdo con la universidad, se ha ido estructurando acciones más formales. A través de su Clínica Veterinaria se levantó un censo, se elaboraron historias clínicas y se realizaron controles médicos, además de jornadas de vacunación y desparasitación. La próxima campaña está prevista para el 17 de abril.

También ha habido apoyo externo. Con la colaboración de la Unidad de Bienestar Animal del Municipio de Quito, varios de estos perros ya han sido esterilizados. Ahora, incluso, se realizan evaluaciones de comportamiento para prevenir incidentes dentro del campus.

Mientras tanto, Bienestar Universitario de la UCE continúa articulando donaciones y apoyo para sostener el cuidado de los animales. La institución también resalta la importancia de difundir mensajes que ayuden a frenar el abandono y el maltrato animal, un problema que sigue presente más allá de las aulas.