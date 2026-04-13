INAMHI advierte calor extremo en Ecuador: Costa hasta 40°C y Pichincha con lluvias y tormentas

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber INAMHI alerta ola de calor en Ecuador del 13 al 16 abril 2026 por aire seco y anticiclón Pacífico.

Región Litoral y provincias Guayas, Los Ríos, El Oro y Santa Elena registrarán hasta 35°C y sensación 40°C.

Condiciones secas aumentan riesgo de incendios forestales en Ecuador por baja humedad y alta radiación solar diaria.

El análisis del mapa de pronóstico de temperaturas máximas muestra una clara concentración de calor en la región Litoral del Ecuador, especialmente en la franja costera occidental.

Las zonas marcadas en tonos amarillo, naranja y rojo reflejan un aumento significativo de temperatura, con mayor intensidad en provincias del suroeste y centro costero.

Región Interandina y Amazónica: condiciones más moderadas

En contraste, las regiones Interandina y Amazónica presentan niveles de temperatura más estables y moderados. Sin embargo, también pueden experimentar variaciones térmicas durante el período de alerta.

El gráfico del INAMHI identifica también “zonas con probabilidad de incendios”, las cuales coinciden con áreas de mayor estrés térmico y baja humedad ambiental.

Estas condiciones incrementan el riesgo de incendios forestales y de vegetación, especialmente en sectores con cobertura seca.

Temperaturas de hasta 35 °C y sensación térmica de 40 °C

En la región Litoral se prevén temperaturas entre 30 °C y 35 °C. Sin embargo, la sensación térmica podría ser aún mayor en determinadas localidades, alcanzando hasta 40 °C en horas de mayor radiación solar.

Según el INAMHI, este incremento de calor responde principalmente a dos factores:

Ingreso de masas de aire seco provenientes del océano Pacífico

Influencia del Anticiclón del Pacífico Sur

Estas condiciones reducen la humedad, estabilizan la atmósfera y favorecen el aumento de temperaturas durante el día.

Provincias más afectadas por la ola de calor

Las provincias con mayor incidencia de calor extremo serán:

Guayas

Los Ríos

El Oro

Santa Elena

En estas zonas, además del aumento de temperatura, existe alta probabilidad de incendios forestales debido a la combinación de calor, baja humedad y vientos locales.

Recomendaciones del INAMHI ante el incremento de temperatura

El INAMHI recomienda a la población tomar medidas preventivas durante este período de altas temperaturas:

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00

Mantener una hidratación constante

Reducir la actividad física intensa al aire libre

Estar atentos a posibles focos de incendios

Seguir los reportes oficiales sobre la evolución del clima

Condiciones del clima en Pichincha



Mientras tanto, en la provincia de Pichincha se prevén condiciones diferentes.

Para el lunes 13 de abril, se espera: cielo parcialmente nublado con incremento de la nubosidad, además de lluvias y lloviznas dispersas, acompañadas de posibles tormentas en varios sectores.