Quito: operativos dejan decomisos, controles y sanciones en eventos masivos del fin de semana

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Operativos en Quito el 11 de abril dejaron decomisos en Plaza de Toros durante eventos masivos.

Controles en Guangopolo detectaron irregularidades, permisos y destrucción de cigarrillos en festival cultural.

En Club La Campiña, autoridades controlaron aforo y detectaron sustancias prohibidas en evento El Carpazo.

La música, la danza y los eventos culturales llenaron la agenda del fin de semana en la capital, pero junto al entretenimiento también se desplegó un fuerte operativo de control que buscó prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes.

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En distintos puntos de la ciudad, autoridades realizaron inspecciones, decomisos y verificaciones durante espectáculos de alta concurrencia en Quito.

Bajo la estrategia “Capital 2026”, se ejecutaron controles interinstitucionales en eventos masivos con el apoyo de entidades municipales y la Policía Nacional, enfocándose en el cumplimiento de normas, el control de aforo y la detección de objetos y sustancias prohibidas.

Controles en la Plaza de Toros durante “Baladas 360”

Uno de los operativos más concurridos se realizó en la Plaza de Toros, donde el evento “Baladas 360” reunió a cerca de 4.900 personas.

Durante la intervención se decomisaron 31 litros de licor, 30 cajetillas de cigarrillos y cinco objetos cortopunzantes. Los controles se centraron en los accesos y filtros de seguridad, con el objetivo de evitar el ingreso de elementos que pudieran representar riesgos para el público.

Guangopolo y el control de permisos en festival cultural

En el suroriente de la ciudad, en Guangopolo, se desarrolló el “Festival de Danzas y Cultura Cedazo 2026”, un evento que combinó tradición y participación ciudadana.

Allí, los equipos de control verificaron permisos de funcionamiento y condiciones del evento. Como resultado, se emitió un acta de inicio, se realizaron siete exhortos verbales a los organizadores y se procedió a la destrucción de 150 cigarrillos que no cumplían con la normativa.

Supervisión en “El Carpazo” y control de aforo

Otro punto de intervención fue el evento “El Carpazo”, realizado en el Club La Campiña, donde los equipos técnicos supervisaron el ingreso del público y el cumplimiento del aforo permitido.

Durante los controles también se detectaron novedades relacionadas con el ingreso de sustancias sujetas a fiscalización en los filtros de seguridad, lo que permitió reforzar las revisiones en accesos y mejorar los protocolos de inspección.

Seguridad en eventos: una prioridad en Quito

Estos operativos forman parte del Plan Metropolitano de Seguridad 2023-2027, que orienta las acciones de prevención y control en la ciudad.

La estrategia “Capital 2026” busca reforzar la seguridad en espacios públicos donde se desarrollan actividades masivas.