Trump publica imagen como Jesucristo sanador y desata polémica
Donald Trump compartió en su red Truth Social una imagen generada con IA en la que aparece representado como Jesucristo sanador
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar una imagen en la que aparece encarnando a Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama. La ilustración, que parece haber sido creada con inteligencia artificial, fue compartida el domingo en su red Truth Social.
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Valeria Alvear
En la composición, Trump aparece rodeado de militares, personal sanitario y una mujer rezando. El fondo está cargado de símbolos patrióticos: la bandera estadounidense, dos águilas en vuelo, soldados representados como ángeles, la estatua de la libertad y varios monumentos icónicos del país.
Críticas al papa León XIV y tensiones diplomáticas
La publicación se produjo poco después de que Trump arremetiera contra el papa León XIV, a quien calificó de “débil con el crimen y terrible en política exterior”. El mandatario instó al pontífice a “dejar de complacer a la izquierda radical” y a concentrarse en su rol espiritual, en lugar de intervenir en temas geopolíticos.
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El papa León XIV respondió desde el avión papal, al inicio de su gira por África, asegurando que no teme a la administración estadounidense y que su misión es pastoral, no política. “No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio”, afirmó, subrayando que la Iglesia busca promover la paz en medio de los conflictos internacionales, especialmente en relación con Irán y Venezuela.
Trump y las imágenes con inteligencia artificial
La imagen de Trump como Jesucristo no fue la única publicación que generó debate. Horas antes, el presidente compartió otra creación aparentemente realizada con inteligencia artificial: un rascacielos con forma de cohete edificado sobre la Luna. Con esta ilustración, Trump pareció aludir al reciente viaje de la nave Orion, desarrollada para la NASA por Lockheed Martin Space Systems, que logró fotografiar la cara oculta del satélite.
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Un debate que trasciende lo político
El cruce entre el Papa y Trump también evidencia diferencias profundas entre ambas visiones. Mientras Trump y figuras de su administración, como Pete Hegseth, han apelado a referencias religiosas para respaldar el conflicto, el papa ha rechazado esa interpretación.
Para el Vaticano, el uso de argumentos de fe para legitimar acciones bélicas resulta incompatible con el mensaje cristiano. En esa línea, el pontífice reiteró su oposición a la proliferación de armas nucleares y llamó a construir acuerdos basados en el diálogo.