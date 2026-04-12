Estados Unidos, Irán y la fe utilizada como arma política
El uso de la religión para justificar conflictos bélicos vuelve a encender el debate internacional. Frente a la retórica de guerra “en nombre de Dios”
El jefe del Pentágono, Hegseth, ferviente evangélico, retrocediendo al “Dios lo quiere” medieval, insiste en que Estados Unidos invade Irán “en nombre de Jesucristo”.
A ese militar “hipermasculino, violento y pueril” (P. Toro) le ha respondido León XIV que nadie puede utilizar su fe “para justificar el enfrentamiento”.
Internacional
Irán y EE. UU. concluyen con "optimismo" la primera fase de sus negociaciones
Agencia EFE
El mensaje del Papa frente al conflicto
Y, dada la gravedad de esa agresión, sería muy de desear que ese rechazo —y más, si cabe, siendo León XIV norteamericano— la expresara en su mismo país.
Un llamado a confrontar el poder
Que si Trump se disfrazó en broma de papa, el Papa se le enfrente cara a cara, como hizo Jesús.
Martín Sagrera