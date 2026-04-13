¿Acercamiento entre correísmo y PK? González recordó acuerdos de Tixán de cara a seccionales

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Luisa González revive el Acuerdo de Tixán y reabre el debate sobre un acercamiento con movimientos como Pachakutik.

En una publicación en redes sociales hizo un llamado a "vencer el odio".

Revolución Ciudadana fue suspendida por nueve meses con una resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En medio de la preparación de los movimientos y partidos políticos para las seccionales de 2026, la excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, Luisa González, recordó los acuerdos de Tixán, firmados con Pachakutik en 2025.

En una extensa publicación, insistió en un supuesto fraude durante las elecciones generales del año pasado. “Finalmente hago un llamado: A vencer el odio que nos siembra quien gobierna para tenernos divididos y así mantener sus privilegios”.

La referencia a Tixán, parroquia ubicada en la provincia de Chimborazo, la hizo con el siguiente mensaje: “A vencer el miedo que nos paraliza con la fe y esperanza de días mejores que vendrá del compromiso de la gente con nuestras familias, con la patria y con el alma y la vida entregadas al servicio de un pueblo que clama por justicia más fuerte aún al ya iniciado con el Acuerdo de Tixán”, escribió.

La publicación estuvo acompañada de fotografías del encuentro en el que Pachakutik y Revolución Ciudadana firmaron un consenso para apoyar la candidatura presidencial de González.

El documento incluyó más de 20 puntos. Una de las novedades el día de la firma fue la participación virtual del entonces presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza.

¿Qué son los acuerdos de Tixán?

Luisa González y Guillermo Churuchumbi en Tixán, en la unión con Pachakutik, el 30 de marzo de 2025.CORTESÍA.

El 30 de marzo de 2025, a 12 días del balotaje de abril entre González y el actual presidente, Daniel Noboa, en Tixán —parroquia del cantón Alausí (Chimborazo)—, Pachakutik y el correísmo firmaron un acuerdo programático. Aunque la convocatoria estuvo a cargo de Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de PK, la ausencia presencial de Iza fue uno de los aspectos más comentados.

El dirigente participó de manera virtual. Durante su intervención, aludió a los cuestionamientos del expresidente Rafael Correa al movimiento indígena durante su gobierno. También marcó distancia con el correísmo y dejó en manos de González la posibilidad de deslindarse de Correa.

En el último mes, es la segunda vez que González hace referencia a los acuerdos de Tixán. El 28 de marzo pasado, arremetió contra Iza al recordar que no asistió presencialmente a la firma.

“Llegó aquí (el Ecuador) porque luego de una larga lucha para la unidad en el Acuerdo de Tixán, quien debía asistir lo hizo por zoom y con un discurso de ataques hacia hechos pasados”. Sin mencionarlo de forma explícita, la referencia apuntó a Leonidas Iza.