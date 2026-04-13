Noboa asegura que tiene los cuadros para seccionales 2026 y lanza 'invitación' a oposición

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Noboa proyecta 11.000 candidaturas de ADN para las seccionales 2026 y una presencia nacional de su movimiento.

En una entrevista radial, el presidente de la República cuestionó a sus rivales: “ya se están quejando” antes de inscripciones.

Seccionales 2026: críticas al CNE, decisiones del TCE y cambio de fecha marcan el escenario electoral.

El presidente Daniel Noboa se refirió a las elecciones seccionales de 2026. Este 13 de abril de 2026, el primer mandatario aseguró que ADN tendrá candidatos en todas las provincias y que se prevén 11.000 postulaciones.

La declaración la hizo en una entrevista con Radio Forever. “Seguimos afinando detalles, pero en un 80% ya tenemos definidos los cuadros para estas elecciones. Vamos a poner candidatos en todo el país”, aseguró Noboa.

En ese contexto, el mandatario lanzó críticas frente a los cuestionamientos de otras organizaciones políticas que hablan de una “cancha inclinada” para los comicios del 29 de noviembre de 2026.

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“Nos gustaría que todos los movimientos y partidos nacionales hagan lo mismo (participar). Ni siquiera empiezan la inscripción y algunos ya se están quejando, ya están llorando y ya están alegando problemas”, dijo Noboa.

A esto, el primer mandatario agregó: “Participen. Hagan las cosas bien. Sigan la ley. Nosotros seguimos apegados a la ley. Queremos unas elecciones limpias, justas y que participen todas las personas que quieran participar”.

ADN y su perspectiva para las seccionales

Nuevamente, Noboa abordó la perspectiva política de ADN. Aseguró que sus opositores intentan encasillarlo en extremos ideológicos. “Necesitamos un Estado fuerte, que no negocie con criminales”, señaló.

Sostuvo que ADN es un proyecto amplio y dinámico. Recordó que en las elecciones presidenciales de abril de 2025 obtuvo una amplia votación en provincias con población indígena y concentró la mayoría del voto joven.

“Se ve que es un proyecto completo. No un proyecto marcado por ideologías”, dijo. Añadió que en alguna ocasión definió a su proyecto político como progresista con sentido común.

Simpatizantes de Unidad Popular marchan con consignas y tambores durante protesta en Quito ante una eventual cancelación de la organización.Matthew Herrera

Los cuestionamientos a las seccionales

El Consejo Nacional Electoral ha estado en el centro de críticas por la organización de las seccionales de 2026. También hay cuestionamientos al Tribunal Contencioso Electoral y a la propia Fiscalía.

Todo comenzó con el inicio del proceso de cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye. La primera organización se mantiene en la pugna por sostener su permanencia en el registro electoral.

Asimismo, el TCE atendió un pedido de la Fiscalía para la suspensión de la Revolución Ciudadana por nueve meses. Recientemente, esa decisión quedó en firme tras una acción presentada por el correísmo.

Finalmente, el CNE decidió adelantar las votaciones. En un inicio, el sufragio estaba previsto para el 14 de febrero de 2027. Sin embargo, el organismo argumentó la incidencia del Fenómeno de El Niño entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, con base en un informe de la Secretaría Nacional de Riesgos, entidad que depende directamente del Ejecutivo.