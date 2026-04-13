La Tri Sub 17 clasificada al Mundial de Qatar y ahora quiere ser campeón Sudamericano

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber Ecuador venció 3-1 a Chile y aseguró su clasificación al Mundial Sub 17 de Qatar.





La Tri mostró contundencia desde el inicio con goles tempraneros que marcaron el partido.





El equipo ecuatoriano avanzó a semifinales y ahora enfrentará a Argentina por el pase a la final.

Ecuador volvió a escribir una página brillante en su historia formativa al conseguir su clasificación al Mundial Sub 17 de Qatar, luego de imponerse 3-1 a Chile en el estadio Ameliano, en Villeta, Paraguay. El triunfo no solo aseguró el boleto mundialista, sino que también colocó a la Tricolor en las semifinales del Sudamericano Sub 17, donde se medirá ante Argentina con la ilusión de alcanzar la final.

El conjunto ecuatoriano dejó claro desde los primeros minutos que no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad histórica. Con intensidad, presión alta y precisión en el último tercio, encontró rápidamente la ventaja. A los 8 minutos, Johan Martínez abrió el marcador con una definición que llenó de confianza al equipo. La superioridad en el campo se mantuvo y, a los 20 minutos, Edwin Quintero amplió la diferencia con un tanto que reflejó la efectividad ofensiva de la Tri.

La alegría ecuatoriana en Paraguay

La emoción de clasificar a un Mundial 🏆 pic.twitter.com/jdVNOHG1TR — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) April 13, 2026

Durante gran parte del encuentro, Ecuador controló el ritmo del juego y supo manejar los tiempos ante un rival que intentó reaccionar sin éxito. La tranquilidad llegó a los 74 minutos, cuando Luis Fragozo anotó el tercer gol que prácticamente selló la victoria ecuatoriana. Chile logró descontar en el tiempo de adición, a los 90+2’, con gol de Renato Guerra, pero el resultado ya estaba definido.

Más allá del marcador, el rendimiento colectivo fue uno de los aspectos más destacados del equipo ecuatoriano. La Tri registró su mejor producción ofensiva del torneo con 15 remates, ocho disparos al arco y tres goles, demostrando eficacia y confianza en ataque. Además, el reparto de goles entre distintos jugadores evidencia la fortaleza grupal y la variedad de recursos ofensivos.

Haciendo historia al ganar el grupo

Ahora, Ecuador se prepara para enfrentar a Argentina en semifinales, en un duelo que pondrá a prueba su madurez futbolística y su ambición. Con el boleto mundialista asegurado, la Tricolor juvenil no se conforma y mantiene viva la ilusión de conquistar el título sudamericano y llegar a Catar como uno de los equipos protagonistas del continente.