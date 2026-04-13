Cuartos de final Champions League: Guía de TV y streaming para los partidos de vuelta en Ecuador
No te pierdas los duelos de revancha en la Liga de Campeones; aquí los detalles de transmisión para todo Ecuador y la región
La UEFA Champions League entra en su etapa más vibrante. Esta semana, los mejores ocho equipos del continente se juegan la vida en los partidos de vuelta de los cuartos de final, y para los aficionados en Ecuador, la expectativa es máxima, especialmente por el protagonismo de nuestras figuras en el exterior.
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Si no quieres perderte ni un solo detalle de la definición hacia las semifinales, aquí te presentamos el cronograma, los horarios y las plataformas de transmisión para seguir los encuentros desde territorio ecuatoriano.
Horarios y dónde ver los partidos de vuelta de Champions League
La jornada de martes 14 de abril presenta dos platos fuertes donde los locales deberán administrar o revertir resultados complejos ante potencias mundiales.
Atlético de Madrid vs. Barcelona
- Hora (Ecuador): 14:00
- Canales: ESPN y Disney+
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
- Serie: Atlético de Madrid lidera 2-0.
Liverpool vs. PSG
- Hora (Ecuador): 14:00
- Canales: ESPN 2 y Disney+
- Estadio: Anfield (Liverpool)
- Serie: PSG lidera 2-0.
El miércoles 15 de abril se conocerán los últimos dos semifinalistas en partidos que terminaron con marcadores muy ajustados en los primeros noventa minutos.
Arsenal vs. Sporting de Portugal
- Hora (Ecuador): 14:00
- Canales: ESPN 2 y Disney+
- Estadio: Emirates Stadium (Londres)
- Serie: Arsenal lidera 1-0.
Bayern Múnich vs. Real Madrid
- Hora (Ecuador): 14:00
- Canales: ESPN y Disney+
- Estadio: Allianz Arena (Múnich)
- Serie: Bayern Múnich lidera 2-1.
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Christopher Montalván