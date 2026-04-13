Cuartos de final Champions League: Guía de TV y streaming para los partidos de vuelta en Ecuador

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

La UEFA Champions League entra en su etapa más vibrante. Esta semana, los mejores ocho equipos del continente se juegan la vida en los partidos de vuelta de los cuartos de final, y para los aficionados en Ecuador, la expectativa es máxima, especialmente por el protagonismo de nuestras figuras en el exterior.

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Si no quieres perderte ni un solo detalle de la definición hacia las semifinales, aquí te presentamos el cronograma, los horarios y las plataformas de transmisión para seguir los encuentros desde territorio ecuatoriano.

Willian Pacho (i) junto a Marquinhos, líderes defensivos de un PSG que busca retener la corona de la Champions League en la temporada 2025-26.Cortesía

Horarios y dónde ver los partidos de vuelta de Champions League

La jornada de martes 14 de abril presenta dos platos fuertes donde los locales deberán administrar o revertir resultados complejos ante potencias mundiales.

Atlético de Madrid vs. Barcelona

Hora (Ecuador): 14:00

Canales: ESPN y Disney+

Estadio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

Serie: Atlético de Madrid lidera 2-0.

Liverpool vs. PSG

Hora (Ecuador): 14:00

Canales: ESPN 2 y Disney+

Estadio: Anfield (Liverpool)

Serie: PSG lidera 2-0.

El miércoles 15 de abril se conocerán los últimos dos semifinalistas en partidos que terminaron con marcadores muy ajustados en los primeros noventa minutos.

Arsenal vs. Sporting de Portugal

Hora (Ecuador): 14:00

Canales: ESPN 2 y Disney+

Estadio: Emirates Stadium (Londres)

Serie: Arsenal lidera 1-0.

Bayern Múnich vs. Real Madrid